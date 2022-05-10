Tarihte bir ilk: Prens Charles, Kraliçe Elizabeth'in yerine geçti

‘Epizodik hareketlilik sorunları’ yaşamaya devam eden Kraliçe Elizabeth, bu sene Parlamento’nun resmi açılış törenine katılamadı. 59 yıldan sonra ilk defa Kraliçe Elizabeth’in katılamadığı bu törende, açılış konuşmasını en büyük oğlu Galller Prensi Charles yaptı.

İLK DEFA KONUŞMA YAPTI

73 yaşındaki Prens, Kraliçe Elizabeth törene katılamadığı içn parlamentonun açılış konuşmasını ilk defa gerçekleştirmek zorunda kaldı. Törende kendisine Prens William ve eşi Camilla eşlik etti.

KRALİÇE'NİN KATILAMAYACAĞI SÖYLENMİŞTİ

Buckingham Sarayı, "Kraliçe, epizodik hareketlilik sorunları yaşamaya devam ediyor ve doktorlarına danışarak, istemeyerek parlamentonun açılışına katılmamaya karar verdi" bildirisinde bulunmuştu.

TEMSİLEN TACI KONDU

Kraliçe Elizabeth’in oturması gereken yere temsilen tacı yerleştirildi. Prens Charles, eşi Camilla ve Prens William’ın eşliğinde parlamento açılış konuşmasını yaptı.

59 YIL SONRA BİR İLK

Kraliçe Elizabeth en son 1963 yılında bu törene katılamamıştı. 59 yıl sonra ilk defa açılış konuşmasını kendisi yerine oğlu Prens Charles gerçekleştirdi.

