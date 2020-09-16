Tarık Buğra’nın hayatı ve çalışmaları kitapta bir araya getirildi

Tarık Buğra’nın yaşamına açılan kapı Tarık Buğra Kitabı, edebiyatçının hayatını, hatırasını, gazeteciliğini, dilini, üslubunu ve edebiyat dünyasındaki yerini bir arada sunuyor. Derlemedeki metinler, bir yandan yazarın kişisel tarihinin kurmaca metinlerine nasıl yansıdığını resmederken, diğer taraftan romanlarını merkeze alarak eserlerinin izini sürüyor ve okuyuculara dün, bugün ve gelecek açısından yepyeni pencereler açıyor.

Kitapta yer alan metinler, Tarık Buğra’nın romanlarını, hikayelerini, yazılarını ve fikirlerini hayatıyla birlikte ele alarak önemli noktaları yakalıyor. Kitabın her bir bölümü, yazarın temel eserleri yanında başka kaynaklardan hareketle inşa edilen detaylarla genişliyor. Buğra’nın, bir Anadolu kasabasından başlayan hayat serüvenini, eğitim hayatını, romanlarını, tarih ve toplum tartışmalarındaki rolünü, eleştirilerini ve yaşadığı dönüşümleri aydınlatan eser, sanatçının günümüz dünyasıyla olan ilişkisini de ortaya koyuyor. Kitap, bu sayede hem Tarık Buğra’nın romanlarını ve diğer eserlerini ilk kez okuyacaklar hem de yeniden değerlendirmek isteyenler için ayrıntılı bir yol haritası olarak öne çıkıyor.

