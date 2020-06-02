YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Tarım alanlarında dolu zararı

Tarım alanlarında dolu zararı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 02.06.2020 09:30 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Altıntaş Ziraat Odası Başkanı Hikmet Koyak, dolu yağışının ürünlere zarar verdiğini bildirdi.Dolu yağışından zarar gören ekili alanlarda incelemelerde bulunan Ziraat Odası Başkanı Hikmet Koyak, ’’Geçen hafta gece eksi derecelere kadar düşen hava sıcaklığı sonucu ilçe ve köylerde meydana gelen zirai don olayından sonra bugün dolu yağışı çiftçilerimizin ürünlerine zarar verdi.

Kütahya’nın Altıntaş Ziraat Odası Başkanı Hikmet Koyak, dolu yağışının ürünlere zarar verdiğini bildirdi.
Dolu yağışından zarar gören ekili alanlarda incelemelerde bulunan Ziraat Odası Başkanı Hikmet Koyak, ’’Geçen hafta gece eksi derecelere kadar düşen hava sıcaklığı sonucu ilçe ve köylerde meydana gelen zirai don olayından sonra bugün dolu yağışı çiftçilerimizin ürünlerine zarar verdi. Üreticimiz don olayından sonra dolu yağışını da yaşayınca oldukça zor duruma düştü. Tarım alanlarında Altıntaş İlçe Gıda Tarım Hayvancılık Müdürlüğü personelimizle beraber inclemelerde bulunduk. Devletimizden isteğimiz çiftçinin desteklenmesi, ziraat bankası ve tarım kredi borçlarının faizsiz olarak ana parasını yapılandırma yaparak ödenmesi isteğimizdir’’ diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Mavi bayraklı! Van Gölü plajı yeni sezon için hazır Mavi bayraklı! Van Gölü plajı yeni sezon için hazır
Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeliValilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Eve çağırdığı hayat kadınları tarafından soyuldu

Eve çağırdığı hayat kadınları tarafından soyuldu

Milletvekili Arvas: “İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri bugün başladı”

Milletvekili Arvas: “İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri bugün başladı”

Ordu'da uyuşturucu operasyonu

Ordu'da uyuşturucu operasyonu

Hatay’da Tarihi Uzun Çarşı restore edilecek

Hatay’da Tarihi Uzun Çarşı restore edilecek

Hakkari'de 8 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari'de 8 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Başkan Şahin’den maske uyarısı

Başkan Şahin’den maske uyarısı

Kütahya Namaz Vakitleri 2 Haziran Salı

İmsak
03:38
Sabah
05:28
Öğle
13:03
İkindi
16:59
Akşam
20:29
Yatsı
22:11

Kütahya Nöbetçi Eczaneler 2 Haziran Salı

Cumhuriyet Konak Eczanesi
Merkez
Ertekin Eczanesi
Merkez
Lokman Eczanesi
Emet
Tülüoğlu Eczanesi
Gediz
Hayat Eczanesi
Simav
Polen Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Mesut Özil’den Hisarcık’ta 50 aileye yardım kolisi

Mesut Özil’den Hisarcık’ta 50 aileye yardım kolisi

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Güvenlik Görevlisi olarak girdiği kurumda İç Hizmetler Birim Müdürü oldu

Güvenlik Görevlisi olarak girdiği kurumda İç Hizmetler Birim Müdürü oldu

Kütahya’da fidanlar evlere teslim

Kütahya’da fidanlar evlere teslim

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.