Talas Belediyesi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile birlikte önemli bir sosyal projeye imza atacak.

“Tarım Anneleri Ev’leniyor” adı altında gerçekleştirilen proje ile Alaybeyli ve Koçcağız Mahallelerinde mevsimlik tarım işçileri için barınma ve sosyal etkinlik alanları oluşturulacak. Zor şartlar altında hayatını idame ettiren mevsimlik tarım işçilerinin, çalışma dönemlerindeki barınma ve sosyal yaşam şartlarının kalitesini yükseltmek ve daha yaşanabilir bir ortam sağlamak amacıyla hazırlanan proje kapsamında ile her iki bölgeye tuvalet ve banyosu içinde 15’er konteyner konulacak. Çamaşır makinesi, ocak ve buzdolabı gibi temel ev ihtiyaçlarının da karşılanacağı konteynerlerin elektrik ihtiyacı, güneş panelli enerji sistemi ile karşılanacak. Proje kapsamında ayrıca mevsimlik işçilerin çocukları için de eğitim ve gezi programları düzenlenecek. Ayrıca Talas Belediyesi tarafından oyun grupları konulacak.

Geçen haftaki Talas Belediye Meclisi’nde gündeme gelen konuyla ilgili bir açıklama yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, önemli bir sosyal projeyi hayata geçireceklerini ifade ederek, “Mevsimlik tarım işçilerinin ne zor şartlar altında hayat sürdükleri hepimizin malumu. Onların hayat şartlarını iyileştirmek amacıyla Talas İlçe Tarım Müdürlüğümüzle birlikte proje geliştirdik” dedi.

Başkan Yalçın, mevsimlik işçiler için yılda bir iki ay kullanılacak olan konteynerlerin, geri kalan zaman diliminde şehir merkezinde uygun yerlerde Acil Yardım Konteyneri olarak yerleştirileceğini de sözlerine ekledi.

Talas Belediyesi meclis üyeleri de söz alarak yapılacak çalışmanın çok anlamlı olduğunu ve projeye destek olacaklarını ifade etti.



