YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Tarım arazileri MASKİ’nin koruması altında

Tarım arazileri MASKİ’nin koruması altında

MANİSA HABERLERİ  | 30.11.2020 17:44 | Son Güncelleme

MASKİ Genel Müdürlüğü, Saruhanlı ilçesine bağlı Çamlıyurt Mahallesinde 1,5 kilometrelik dere temizlik çalışması gerçekleştirdi.

MASKİ Genel Müdürlüğü, Saruhanlı ilçesine bağlı Çamlıyurt Mahallesinde 1,5 kilometrelik dere temizlik çalışması gerçekleştirdi. Yapılan çalışma ile tarım arazilerinin koruma altına alınmasının yanı sıra koruge boru montajıyla yol geçişi de güvenli hale getirildi.
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, dere yataklarını güvenli hale getirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından Saruhanlı’nın Çamlıyurt Mahallesinde 1,5 kilometrelik dere temizlik çalışması yapıldı. Yol geçişinin güvenli bir hale getirilmesi için koruge boru montajı da gerçekleştirildi. Yapılan çalışma ile tarım arazileri yağışlı havalarda dağdan gelen sulara karşı koruma altına alındı. Mahalle sakinleri yapılan hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür etti.
Mahalle Muhtarı İbrahim Bakırlı, “Çalışmadan memnunuz. Yağışlı havalarda dağdan gelen su ovamıza iniyordu. Dilekçe vermemizin ardından kısa sürede ekipler çalışmayı gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'İsteyen inanır, isteyen inanmaz' 'İsteyen inanır, isteyen inanmaz'
Dev lahanayı görenler inanamadıDev lahanayı görenler inanamadı
1/

Manisa Namaz Vakitleri 30 Kasım Pazartesi

İmsak
06:34
Sabah
08:01
Öğle
13:04
İkindi
15:35
Akşam
17:57
Yatsı
19:19

Manisa Nöbetçi Eczaneler30 Kasım Pazartesi

Ada Eczanesi
Merkez
Gümüşsu Eczanesi
Merkez
Kaptan Eczanesi
Merkez
Öyküm Eczanesi
Merkez
Başak Eczanesi
Turgutlu
Taşçıoğlu Eczanesi
Turgutlu
Yeni Dutlulu Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.