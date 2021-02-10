YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Tarım arazilerine zarar veren domuzlar öldürüldü

Tarım arazilerine zarar veren domuzlar öldürüldü

10.02.2021 15:23 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Tarım arazilerine zarar veren domuzlar öldürüldü

Konya’nın Emirgazi ilçesinde tarım arazilerine zarar veren domuzlar düzenlenen sürek avında öldürüldü.Edinilen bilgiye göre, Emirgazi ilçesine bağlı İkizli ve Göleren mahallerinde tarım arazilerine zarar veren domuzlar için sürek avı düzenlendi.

Konya’nın Emirgazi ilçesinde tarım arazilerine zarar veren domuzlar düzenlenen sürek avında öldürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Emirgazi ilçesine bağlı İkizli ve Göleren mahallerinde tarım arazilerine zarar veren domuzlar için sürek avı düzenlendi. Ereğli Avcılar Derneği ve çevre ilçelerden avcıların katılımıyla gerçekleştirilen sürek avında domuzlar öldürüldü.
Ereğli Avcılar Derneği Başkanı Mehmet İnce, "Bölge tarıma zarar veren domuzlar, düzenlenen sürek avı ile Karacadağ’dan temizlendi. Yardımcı olan avcı arkadaşlara teşekkür ederim" dedi.

Tarım arazilerine zarar veren domuzlar öldürüldü

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Muğla'da bir ilk: Şans eseri 'ölümsüzlük mantarı' buldu! Kilosu dudak uçuklatıyor Muğla'da bir ilk: Şans eseri 'ölümsüzlük mantarı' buldu! Kilosu dudak uçuklatıyor
Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi!Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi!

Konya Namaz Vakitleri 10 Şubat Çarşamba

İmsak
06:17
Sabah
07:39
Öğle
13:09
İkindi
16:03
Akşam
18:30
Yatsı
19:47

Konya Nöbetçi Eczaneler10 Şubat Çarşamba

Canbulat Eczanesi
Karatay
Derya Eczanesi
Karatay
Berker Eczanesi
Selcuklu
Beyhekim Eczanesi
Selcuklu
Fırat Eczanesi
Selcuklu
Hande Eczanesi
Selcuklu
Odabaşı Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu’nun iddialarına cevap verdi

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu’nun iddialarına cevap verdi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

AK Parti Ağrı İl Gençlik Kolları’nda Gülçin güven tazeledi

AK Parti Ağrı İl Gençlik Kolları’nda Gülçin güven tazeledi

GÜNCELLEME - Konya'da aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

GÜNCELLEME - Konya'da aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Yeniden Refah Partisinden Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili açıklama:

Yeniden Refah Partisinden Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili açıklama:

Diğer Haberler

Konya’da özel yapım kağıtlara emdirilmiş bonzai ele geçirildi

Konya’da özel yapım kağıtlara emdirilmiş bonzai ele geçirildi

Konya'da aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan kişi 150 lira için öldürülmüş

Konya'da aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan kişi 150 lira için öldürülmüş

Başkan Altay TRT Uluslararası Konya Film Platosu’nu inceledi

Başkan Altay TRT Uluslararası Konya Film Platosu’nu inceledi

CERN'deki çalışmalarıyla Türk kadınına örnek oluyor

CERN'deki çalışmalarıyla Türk kadınına örnek oluyor

CERN'deki çalışmalarıyla Türk kadınına örnek oluyor

CERN'deki çalışmalarıyla Türk kadınına örnek oluyor

CERN'deki çalışmalarıyla Türk kadınına örnek oluyor

CERN'deki çalışmalarıyla Türk kadınına örnek oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.