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Tarım danışmanından çiftçilere hastalık uyarısı

SİİRT HABERLERİ  | 19.04.2020 15:59 | Son Güncelleme

Siirt’in Kurtalan ilçesinde tarım danışmanlığı yapan Mehmet Karataş, çiftçilere uyarılarda bulunarak süne mücadelesinde görev alan teknik ekiplerin kararına göre ilaçlanması gereken alanlarda zaman geçirilmeden ilaçlamanın yapılmasını istedi.Tarım danışmanı Mehmet Karataş, arazide yaptıkları incelemelerle ilaçlama yapılması gereken buğday ekili alanları tespit ederek ilgili muhtarlıklar kanalıyla Kurtalan’daki çiftçileri uyarıyor.

Siirt’in Kurtalan ilçesinde tarım danışmanlığı yapan Mehmet Karataş, çiftçilere uyarılarda bulunarak süne mücadelesinde görev alan teknik ekiplerin kararına göre ilaçlanması gereken alanlarda zaman geçirilmeden ilaçlamanın yapılmasını istedi.
Tarım danışmanı Mehmet Karataş, arazide yaptıkları incelemelerle ilaçlama yapılması gereken buğday ekili alanları tespit ederek ilgili muhtarlıklar kanalıyla Kurtalan’daki çiftçileri uyarıyor. Karataş, tespit edilen tarlalarda da çiftçilerin, Tarım ve Orman Bakanlığının tavsiye ettiği ilaçlarla zaman kaybetmeden ilaçlama yapmaları gerektiğini söyledi. Karataş, "Hububatta özellikle nisan mayıs arası aşırı yağışlardan dolayı pas hastalığının önüne geçmek için acilen ilaçlama yapılmalıdır. Aksi takdirde hububatın yüzde 40’lara kadar verim kaybı söz konusu olur. Süne ilaçlaması ise il ve ilce Tarım ve Orman Müdürlüklerinin talimatı doğrultusunda ilaçlama yapılması gerekmektedir" dedi.

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