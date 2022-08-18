Tarım eğitimi alan kadınlar üreterek aile bütçelerine katkı sağlıyor

GAZİANTEP (AA) - KEMAL KARAGÖZ - Gaziantep'teki Ezogelin Tarımsal Kadın Kooperatifinde bir araya gelen 35 kadın, yaptıkları domates salçası ve kurutmalık ürünleri internet üzerinden satarak aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı İpekyolu Kalkınma Ajansının, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle yaklaşık 2 yıl önce Oğuzeli ilçesinde açtığı tarım okulunda eğitim alan kadınlar, Ezogelin Tarımsal Kadın Kooperatifini kurdu.

Kooperatif üyesi kadınlar, aldıkları eğitimin ardından domates salçası, domates konservesi, kurutmalık acur gibi ürünlerin üretimine başladı.

İnternet siteleri üzerinden ürünlerini satan kadınlar, bir yandan üretmenin diğer yandan da bu şekilde aile bütçesine katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanlığı Tarımsal Hizmetler ve Eğitim Şube Müdürü Yusuf Yılmaz, AA muhabirine, kentte şu anda 5 kadın kooperatifi bulunduğunu söyledi.

2020 yılında kurulan Ezogelin Tarımsal Kadın Kooperatifi üyesi kadınların domates salçası, domates konservesi, kurutmalık acur yaptığını dile getiren Yılmaz, "35 kadınımız kooperatife üye. Elde ettiğimiz ürünleri alışveriş siteleri ile Büyükşehir Belediyesinin oluşturduğu satış noktaları üzerinden Türkiye'nin her yerine satıyoruz. Türkiye'nin her yerine ürünleri gönderiyoruz. Bölgenin kadınları buraya geliyor. Kadınların günlük siparişi var. Oğuzeli ilçesi kadınları, ürettikleri kurutmalıklarla geçimini sağlıyor." dedi.

Kooperatif üyesi Fatma Çabuk da çocuklarının geleceği için çalıştığını belirterek, "Şu anda acur oyma işlemi yapıyoruz. Tarlaya gidip acurları topluyoruz. Tuzlanma işleminin ardından kurutmaya veriyoruz. Acurun içini iyice oyduktan sonra ipe diziyoruz. Daha sonra güneşte kurutuyoruz." diye konuştu.

- "Kadınların güçlü olduğunu göstermek istiyorum"

Dursun Göçmen ise yaklaşık 5 aydır Ezogelin Tarımsal Kadın Kooperatifinde olduğunu dile getirerek, "Elde ettiğimiz gelirle ailemize katkı sunuyoruz. Hayalim kadın kooperatifi kurmak. Kadınların güçlü olduğunu göstermek istiyorum. Kuracağım kooperatif ile işletmemde kadınlara olanak sağlamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

