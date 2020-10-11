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Tarım İl Müdürlüğü KKKA ile mücadele için 16 ilçeye ilaç dağıttı

KAYSERİ HABERLERİ  | 11.10.2020 13:34 | Son Güncelleme

Covid-19 pandemi süreci devam ederken, Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı ile mücadele için 16 ilçeye 10 bin kutu ilaç dağıtımı yaptı.İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, "Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığının keneler tarafından insanlara bulaştırılan, erken dönemde tedavi edilebilen, bazı durumlarda ölüme neden olan bir hastalıktır.

Tarım İl Müdürlüğü KKKA ile mücadele için 16 ilçeye ilaç dağıttı

Covid-19 pandemi süreci devam ederken, Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı ile mücadele için 16 ilçeye 10 bin kutu ilaç dağıtımı yaptı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, "Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığının keneler tarafından insanlara bulaştırılan, erken dönemde tedavi edilebilen, bazı durumlarda ölüme neden olan bir hastalıktır. Hastalığın taşıyıcısı keneler olup, genellikle otlaklar, çalılıklar ve kırsal alanlarda yaşayan, küçük oval şekilli 8 bacaklı bir böcektir. Keneler uçamazlar ve sıçrayamazlar. Yerden ve otların uç kısımlarından yürüyerek vücuda tırmanırlar. İnsan ve hayvanlardan kan emer, kan emerken de virüsleri bulaştırırlar. Keneler hayvanlarda Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığına neden olmazlar" ifadesinde bulundu.
Yetkililer, "Ülkemiz hayvancılığı da bulunduğumuz coğrafi konum nedeniyle kene hastalıkları açısından büyük risk altındadır. Hastalık özellikle Orta Anadolu ile Orta ve Batı Karadeniz bölgelerinde görülmektedir. İlimizin bu bölgeler içerisinde olması ve dağlık bir coğrafyaya sahip olması da ilimizde kene ile mücadelenin önemini artırmaktadır. Kenelerin birçok çeşidi vardır. Her kene Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığına neden olmaz. Ancak hangi kenenin hastalık yapıp yapmadığı yetiştirici tarafından anlaşılamayacağından tüm kenelere karşı aynı önlemler alınmalıdır. Kene mücadelesinde en kolay uygulanan ilaçlar sırttan dökmeli ilaçlardır. Çünkü bu tür ilaçlar süte geçmez ve gebeliğe etkisi yoktur. Uygulama şekli ise çok kolaydır" diyerek şu bilgileri verdi:
"Tarım ve Orman Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından Kırım Kongo Kanamalı Hastalığı yönünden riskli olduğu tespit edilen 26 ilde kene ile mücadele programı başlamıştır. Bakanlığımız tarafından bütçesi gönderilerek, İl Müdürlüğümüz tarafından temin edilen ilaçların 16 ilçeye ücretsiz olarak kullanılmak üzere dağıtımları yapıldı. Alınan 10.000 kutu ilaç ile ilimiz hayvan varlığının yaklaşık üçte biri olan 100.000 hayvanın kenelere karşı korunması sağlanmış olacaktır."

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