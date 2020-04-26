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Tarım İl Müdürlüğü sokak hayvanlarını unutmadı

KAYSERİ HABERLERİ  | 26.04.2020 12:42 | Son Güncelleme

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yeni tip COVID-19’a karşı alınan önlemlerin ardından yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanları için mama ve yem desteğinde bulunan gönüllüleri bir araya getirdi.Parklar, mesire alanları, köy yolları, cami avluları ve tarihi mekanların çevreleri başta olmak üzere sokak hayvanlarının yaşam alanlarına ulaştırılan mamalar ve yemler ile çok sayıda sokak hayvanının açlık ve susuzluk nedeniyle zarar görmeden hayatta kalması sağlandı.İl Tarım ve Orman Müdürü Şahin; "İl Müdürlüğümüz koordinasyonunda WhatsApp’ta “ Sokak Hayvanları İlgi Grubu” nu kurduk.

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yeni tip COVID-19’a karşı alınan önlemlerin ardından yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanları için mama ve yem desteğinde bulunan gönüllüleri bir araya getirdi.
Parklar, mesire alanları, köy yolları, cami avluları ve tarihi mekanların çevreleri başta olmak üzere sokak hayvanlarının yaşam alanlarına ulaştırılan mamalar ve yemler ile çok sayıda sokak hayvanının açlık ve susuzluk nedeniyle zarar görmeden hayatta kalması sağlandı.
İl Tarım ve Orman Müdürü Şahin; "İl Müdürlüğümüz koordinasyonunda WhatsApp’ta “ Sokak Hayvanları İlgi Grubu” nu kurduk. Bu gurup bütün belediyelerimiz, ilgili kurumlar ve gönüllülerden oluşmaktadır. Yapılan çalışmalara başta Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere bütün İlçe Belediyelerimiz , DKMP Kayseri Şube Müdürlüğü ve hayvan severlerimizin büyük ilgi gösterdiklerini belirterek "Hayvanlar bizim dostlarımız , özellikle sokak hayvanları açısından zor zamanlardan geçtiğimiz bugünler de minik dostlarımızı da elbette unutmadık. Alınan tedbirler sokak hayvanlarının yiyecek bulma imkanlarını azaldığı bu günlerde yapılan çalışmalar sayesinde açlık ve susuzluktan zarar görmelerinin önüne geçilmiş oldu. Bu çalışmalarda desteklerini esirgemeyen başta Belediye Başkanlarımız olmak üzere tüm gönüllülere ve çalışan arkadaşlarıma teşekkür ederim ” dedi.

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