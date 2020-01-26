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Tarım işçilerine battaniye

ADANA HABERLERİ  | 26.01.2020 09:45 | Son Güncelleme

Seyhan Belediyesi Meclisinde kurulan Tarım İşçilerinin Sorunlarını Araştırma ve Tespit Komisyonu üyeleri, tarım işçilerini çalıştıkları tarlalarda ve kaldıkları çadırlarda ziyaret edip battaniye dağıttı.Tarım İşçilerinin Sorunlarını Araştırma ve Tespit Komisyonu Başkanı Güngör Geçer, CHP, AK Parti, İYİ Parti ve MHP’li komisyon üyeleri ile birlikte tarım işçilerine 300 battaniye dağıttıklarını söyledi.Seyhan Belediye Meclisinde grubu bulunan tüm siyasi partilerin bir sorunu araştırıp çözüm üretmeye çalışmasının çok değerli olduğunu ifade eden Geçer, “Amacımız tarım işçilerinin sorununa kalıcı çözüm üretmek.

Seyhan Belediyesi Meclisinde kurulan Tarım İşçilerinin Sorunlarını Araştırma ve Tespit Komisyonu üyeleri, tarım işçilerini çalıştıkları tarlalarda ve kaldıkları çadırlarda ziyaret edip battaniye dağıttı.
Tarım İşçilerinin Sorunlarını Araştırma ve Tespit Komisyonu Başkanı Güngör Geçer, CHP, AK Parti, İYİ Parti ve MHP’li komisyon üyeleri ile birlikte tarım işçilerine 300 battaniye dağıttıklarını söyledi.
Seyhan Belediye Meclisinde grubu bulunan tüm siyasi partilerin bir sorunu araştırıp çözüm üretmeye çalışmasının çok değerli olduğunu ifade eden Geçer, “Amacımız tarım işçilerinin sorununa kalıcı çözüm üretmek. Bunun için komisyonumuz ciddi bir çalışma yapıyor. Bu çalışmaya kent dinamiklerini içinde barındıran Seyhan Kent Konseyini de dahil ettik. Çalışma rapora dönüşünce başta valilik olmak üzere, Adana Büyükşehir Belediyesi, ilgili kamu kurumlarıyla görüşmeler yaparak çözüm yolu üzerinde duracağız” dedi.
Kalıcı çözümlerin zaman alacağını vurgulayan Geçer şöyle devam etti:
“Bazı sorunların çözümü hemen olabiliyor. Battaniye isteğini hemen Seyhan Belediyemizden karşıladık. Sağlık kontrolü için de Adana Büyükşehir Belediyemizden çözüyoruz. Ancak kalıcı sorunların çözümü uzun vade istiyor. Bunları tespit ediyoruz. Barınma, temiz su gibi kalıcı olabilecek çözümler için proje hazırlayacağız. Valiliğimiz, Adana Büyükşehir Belediyemiz, Seyhan Belediyemiz ve kamu kurum ve kuruluşlarımızla işbirliği arayışında olacağız. Proje bazında AB fonlarını da değerlendirmeye alacağız. Amacımız, tarım işçilerinin sağlıklı, temiz ve insan yaşamına uygun şartlarda üretime katkı vermesini sağlamaktır.”
Güngör Geçer’in başkan olduğu Tarım İşçilerinin sorunlarını Araştırma ve Tespit Komisyonunda; Miktar Kocaman, Leyla Karataş, Sevda Erdede, Şehmuz Uçar, Şule Özülkü, Hüseyin Orhan, Süleyman Sözütek ve Sultan Zeynep Erciyes yer alıyor.

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