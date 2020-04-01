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Tarım işçilerine korona bilgilendirmesi

ADANA HABERLERİ  | 01.04.2020 16:52 | Son Güncelleme

Adana’nın Karataş ve Yumurtalık ilçelerinde mevsimlik tarım işçisi olarak bulunan Suriyeli ve Türk vatandaşlara yönelik korona virüsten korunma, hijyen ve genel sağlıkla ilgili bilgilendirme çalışmaları yapıldı.Adana Valisi Mahmut Demirtaş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, il genelinde her bir noktada alınan tedbirleri uygulamak için azami gayreti gösterdiklerini söyledi.

Adana’nın Karataş ve Yumurtalık ilçelerinde mevsimlik tarım işçisi olarak bulunan Suriyeli ve Türk vatandaşlara yönelik korona virüsten korunma, hijyen ve genel sağlıkla ilgili bilgilendirme çalışmaları yapıldı.
Adana Valisi Mahmut Demirtaş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, il genelinde her bir noktada alınan tedbirleri uygulamak için azami gayreti gösterdiklerini söyledi. Mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan Suriyeliler için Arapça el broşürlerinin de dağıtıldığını aktaran Vali Demirtaş, “Amacımız tüm dünyada etkisini gösteren korona virüse karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürerek en kısa sürede toplum sağlığını garanti altına almak. Bunun için canla başla çalışıyoruz. Vatandaşlarımızdan da beklentimiz uyarılarımızı dikkate alarak kurallara koşulsuz riayet etmeleridir” dedi.
Karataş ve Yumurtalık ilçelerinde mevsimlik tarım işçilerine yönelik korona virüs bilgilendirme faaliyetinin ardından çadırlarda dezenfekte çalışmaları da gerçekleştirildi.

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