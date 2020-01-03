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  4. Tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 10 yaralı

Tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 10 yaralı

ADANA HABERLERİ  | 03.01.2020 10:36 | Son Güncelleme

Tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 10 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

Faruk Uçuk idaresindeki 06 HD 339 plakalı minibüs ile İlker Güner'in kullandığı 01 UAA 07 plakalı otomobil, Kozan - Kadirli kara yolu Bulduklu yol kavşağında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle şarampole devrilen minibüsteki 10 tarım işçisi yaralandı.

Ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Adana Hastane Kaza Kozan tarım işçisi

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