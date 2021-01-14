Tarım işçisi devlet desteği sayesinde sürü sahibi oldu

"Eşimle el ele verdik ve bize sunulan bu fırsatı değerlendirdik. İlk başlarda zorlandığımız zamanlar oldu. Yem, aşı, ilaç gibi harcamalar nedeniyle, elde avuçta bir şey yokken, zorluk çektik. Sonra zamanla doğumlar başladı, kuzular doğdukça sürümüz genişliyordu. İlk başladığımızda eşimle birlikte verdiğimiz emeğimizin karşılığını, koyunlarımız da bize ekmek olarak, aş olarak verdi. Bugün 148 küçükbaş hayvanımız var ve bu devletimizim bize verdiği can suyu ile oldu."

"Elimizde hiçbir şey yokken bir günde 38 dişi, 2 erkek hayvan sahibi olduk." diyen Borlu, şöyle devam etti:

- "Devletimizim bize verdiği can suyu ile oldu"

Konya'nın Çumra ilçesinde bir tarım işletmesinde işçi olarak çalışan Mehmet Borlu, Tarım ve Orman Bakanlığının Genç Çiftçi Projesi'nden yararlanmak için 2016 yılında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvurdu.

Borlu, küçükbaş hayvan sayısı artınca bir barınak ihtiyacı oluştuğunu dile getirerek, bunun için de Bozkır İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün "KOP ile Küçükbaş Hayvanlar Refaha Erişiyor Projesi"ne başvurduklarını anlattı.

- "Kendi köyümde kendi ailemle çalışarak işletme sahibi olduk"

Bu başvurularının da kabul edildiğine dikkati çeken Borlu, proje sayesinde de portatif hayvan barınağı ve çoban çadırını temin ettiklerini bildirdi.

Borlu, şu anda piyasa değeri 70 bin lira civarında olan bu barınak ve çadırı, 12 bin 750 lira ödeyerek aldıklarını vurgulayarak, "Bu işlere ilk başladığımda gelirimiz yoktu ve gurbette bir işletmede tarım işçisi olarak çalışıyordum. Kendi köyümde kendi ailemle çalışarak işletme sahibi olduk. Şimdi farklı bir proje için 12 bin 750 lira ödemeyi yapabiliyorum. Sürümüzü de günden güne büyütüyoruz." diye konuştu.

Bozkır Kaymakamı Muhammed Akın da Borlu ailesinin devlet desteğiyle kurduğu çiftliğin genç girişimcilere örnek olduğunu belirtti.

Kurulan portatif hayvan barınağı ve çoban çadırı ile koyun sürüsünün daha da büyümesini ümit ettiğini dile getiren Akın, Borlu ailesini tebrik etti.

