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Tarım Koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi

SİVAS HABERLERİ  | 18.02.2020 16:27 | Son Güncelleme

Sivas Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde "İlçe Müdürleri Koordinasyon Toplantısı" gerçekleştirildi.Tarım ve Orman İl Müdürü Seyit Yıldız başkanlığındaki toplantıya, müdür yardımcıları, şube müdürleri ve ilçe müdürleri katıldı.Toplantıda konuşan İl Müdürü Yıldız, “2019 yılını geride bıraktık, öncelikle çalışmalarınızdan dolayı hepinize teşekkür ederim.

Sivas Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde "İlçe Müdürleri Koordinasyon Toplantısı" gerçekleştirildi.
Tarım ve Orman İl Müdürü Seyit Yıldız başkanlığındaki toplantıya, müdür yardımcıları, şube müdürleri ve ilçe müdürleri katıldı.
Toplantıda konuşan İl Müdürü Yıldız, “2019 yılını geride bıraktık, öncelikle çalışmalarınızdan dolayı hepinize teşekkür ederim. Bu toplantılarımız sayesinde karşılaşılan sorunları tartışıp, çözüm önerilerini de burada görüşerek 2020 yılında çalışmalarımızda daha başarılı olacağız. Çalışma arkadaşları arasında birlik ve beraberlik içerisinde dostluk kurabilmek oldukça önemli” dedi.
Yıldız’ın konuşmasının ardından tüm şube müdürleri ve ilçe müdürleri yapmış oldukları çalışmalar ve karşılaştıkları sorunlar ile çözüm önerileri hakkında açıklamalarda bulundu. Toplantıda, Sivas Valiliğince hayata geçirilen “Sivas İçin 300 Fikir, 300 Proje” kapsamında il ve ilçe müdürlükleri tarafından yürütülecek projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.
Soru-cevap bölümü ile toplantı sona erdi.

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