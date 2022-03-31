Tarım Kredi Kooperatif Market'in 1000. şubesi Mardin'de açıldı

MARDİN (AA) - Mardin'de Tarım Kredi Kooperatif Market'in 1000. şubesi törenle hizmete girdi.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraklerinden Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik AŞ bünyesinde faaliyet gösteren ve üreticiyle tüketici arasında köprü vazifesi gören Tarım Kredi Kooperatif Market'in 1000. şubesinin açılışı merkez Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesinde törenle yapıldı.

Vali Yardımcısı Gürsel Temurci, törende, Tarım Kredi Kooperatifi'nin köklü geçmişi olduğunu ve tarım sektörüne öncülük yaparak ülkeye büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Tarım ve çiftçi dostu kuruluşun 1000. şubesini Mardin'de açtıklarını belirten Temurci, eş zamanlı olarak Midyat ve Nusaybin ilçesinde de marketlerin hizmete girdiğini bildirdi.

Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik AŞ Genel Müdürü Bayramali Yıldırım da 74 il ve 381 ilçede şube açtıklarını kaydetti.

Mardin'de 1000. mağazayı açmanın gururunu yaşadığını aktaran Yıldırım, 20 yıl öncesine kadar çiftçileri ayni ve nakdi desteklediklerini, vizyon değişikliği ile çiftçilerin ürünlerini de almaya başladıklarını belirtti.

Yıldırım, 4 yıl önce çiftçilerden 360 milyon liralık ürün aldıklarını, geçen yıl ise 4.5 milyar liralık ürün alımı yaptıklarını aktararak, 5 yıllık bir strateji planı dahilinde bu işe başladıklarını, bu plan doğrultusunda ilerlemeye devam ettiklerini anlattı.

Tarım Kredi Kooperatifi'nin fiyatlarda denge unsuru olduğuna dikkati çeken Yıldırım, şöyle devam etti:

"Özellikle son iki yıldır dünyada global anlamda ve savaşlardan dolayı gıda arzında ciddi anlamada bir problem oldu. Fiyatların yukarı çıkmasında biz bir denge unsuru olduk. Geçen sene üretici ve tüketici fiyatlarını herkes biliyor. Eğer Tarım Kredi Kooperatifleri olmasaydı bu fiyatlar daha yukarıda olabilirdi. En uygun fiyatlı ürünleri mağazalarımızda bulabilirsiniz. Son 5 aydır Türkiye'de şöyle bir problem oluşturuldu, sanki gıda arzında bir sıkıntı varmış gibi. Hayır, Türkiye'de hiçbir zaman gıda arzında bir sıkıntı olmadı."

Ürünlerinin tamamının Türk çiftçisinin emeği olduğunu dile getiren Yıldırım, hasat zamanında çiftçilerden ürünlerini değerinde alarak depolarda, stoklayarak tesislerinden ürettiklerini kaydetti.

Yıldırım, "Yaklaşık 600 ürünü kendi tesis ve reçetemizle üretiyoruz. Ramazan için bütün tedbirlerimizi aldık. Ürün arzı konusunda hiçbir sıkıntı yaşatmadan vatandaşımıza hizmeti sunacağız. Yıl sonuna kadar tüm Türkiye sathında vatandaşlarımız ile kucaklaşmış olacağız. Bunun heyecanını şimdiden yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

İl Müftüsü Ali Hayri Çelik'in okuduğu duanın ardından marketin açılışı yapıldı.

Programa, Artuklu Kaymakamı Mesut Tabakçıoğlu, Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, Tarım ve Orman İl Müdürü Menduh Dinler, Tarım Kredi Kooperatifleri Gaziantep Bölge Müdürü Mustafa Arslan ile şirket yöneticileri, çalışanlar ve vatandaşlar katıldı.

