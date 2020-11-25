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Tarım Kredi Kooperatifinin Bilecik’teki 2’nci mağazası hizmete girdi

BİLECİK HABERLERİ  | 25.11.2020 12:31 | Son Güncelleme

Blecik’te Türkiye Tarım Kredi Kooperatifine bağlı 2’nci mağaza hizmete girdi.Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerine bağlı satış mağazası Bilecik’te geçtiğimiz şubat ayında açtığı ilk şubesinin ardından bugün de merkez Bahçelievler Mahallesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi karşısında 2’nci şubesini hizmetine soktu.Açılış öncesi Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun’un tarafından dua okunurken, açılışa İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Nail Öztürk, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve Türkiye Tarım Kredi Kooperatifi yetkilil0eri katıldı.

Blecik’te Türkiye Tarım Kredi Kooperatifine bağlı 2’nci mağaza hizmete girdi.
Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerine bağlı satış mağazası Bilecik’te geçtiğimiz şubat ayında açtığı ilk şubesinin ardından bugün de merkez Bahçelievler Mahallesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi karşısında 2’nci şubesini hizmetine soktu.
Açılış öncesi Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun’un tarafından dua okunurken, açılışa İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Nail Öztürk, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve Türkiye Tarım Kredi Kooperatifi yetkilil0eri katıldı.

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