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Tarım kredi kooperatifleri Bilecik mağazası açıldı

BİLECİK HABERLERİ  | 04.02.2020 15:00 | Son Güncelleme

Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin satış mağazası Bilecik’in Bozüyük ilçesinden sonra kent merkezinde de hizmete açıldı.Türk Telekom İl Müdürlüğü karşısındaki belediyeye ait binada faaliyete açılan tanzim satış mağazası direk üreticiden halka uygun fiyatla kaliteli ürünler satmayı hedefliyor.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin satış mağazası Bilecik’in Bozüyük ilçesinden sonra kent merkezinde de hizmete açıldı.
Türk Telekom İl Müdürlüğü karşısındaki belediyeye ait binada faaliyete açılan tanzim satış mağazası direk üreticiden halka uygun fiyatla kaliteli ürünler satmayı hedefliyor. Yüksek kalite ve özenle seçilmiş ürünlerin yer aldığı Tarım Kredi Kooperatifleri tanzim satış mağazasında doğrudan çiftçilerden alınan doğal ürünler halkla buluşurken, bir çok yeni çeşitle ürün çeşitliliği genişletildi. Mağazada süt ürünleri, bakliyat çeşitleri, zeytin, zeytinyağı ve ay çiçek yağı, bal, pekmez ve tahin çeşitleri, temizlik ve kişisel bakım ürünleri başta olmak üzere pek çok ürün tüketiciyle buluşacak.
Öte yandan mağazanın resmi açılışı 7 Şubat günü saat AK Parti’nin eski Bilecik Milletvekilliği yapan şuna Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü olan Fahrettin Poyraz tarafından açılacak.

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