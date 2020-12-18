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Tarım Kredi Kooperatifleri Kütahya Bölge Müdürü İnci hayatını kaybetti

KÜTAHYA HABERLERİ  | 18.12.2020 23:25 | Son Güncelleme

Kütahya’da, yolda yürüdüğü sırada fenalaşan Tarım Kredi Kooperatifleri Kütahya Bölge Müdürü Özkan İnci, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Kütahya’da, Tarım Kredi Kooperatifleri Kütahya Bölge Müdürü Özkan İnci, yolda yürürken fenalaştı.

Kütahya’da, yolda yürüdüğü sırada fenalaşan Tarım Kredi Kooperatifleri Kütahya Bölge Müdürü Özkan İnci, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kütahya’da, Tarım Kredi Kooperatifleri Kütahya Bölge Müdürü Özkan İnci, yolda yürürken fenalaştı. Durumun bildirilmesi üzerine ambulans ile hastaneye kaldırılan 51 yaşındaki 2 çocuk babası İnci, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kütahya Valisi Ali Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tarım Kredi Kooperatifleri Kütahya Bölge Birliği Müdürü Özkan İnci’nin vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun" ifadelerini yer verdi.
İnci’nin ölüm sebebiyle ilgili hastaneden herhangi bir açıklama yapılmadı.

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