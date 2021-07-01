Tarım Kredi Yem AŞ, kanatlı hayvan yetiştiriciliğinde soyanın alternatifini buldu

MUHARREM CİN - Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraklerinden Tarım Kredi Yem AŞ, kanatlı hayvan sektörünün yoğun olarak kullandığı ve ithalatına yılda 1 milyar dolar harcanan soyaya alternatif olarak ketencik tohumu üretimi projesini hayata geçirecek.

Türkiye'de 12 fabrikada yıllık 1 milyon tonun üzerinde yem üretimi gerçekleştiren şirket, yem ithalatını minimuma indirmek için çalışma yürütüyor.

Tarım Kredi Yem AŞ Genel Müdürü Hasan Fehmi Kinay, AA muhabirine, her yıl düzenli olarak yüzde 10 büyüme gerçekleştirdiklerini söyledi.

Türkiye'de yem sektörünün, hayvancılıkta sürdürülebilir verimlilik bakımından stratejik öneme sahip olduğunu belirten Kinay, "Hayvancılık sektörünün ihtiyaç duyduğu balıktan kanatlı sektörüne, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yemlerine kadar tüm segmentte çok güçlü bir pazar payına sahip olarak yerimizi alacağız." dedi.

Kinay, Tarım Kredi Yem'in sadece üretim yapmadığını, üretimden sonra da çiftçilere destek sağladıklarını dile getirdi.

Yurt dışından ithal edilen girdilerin yurt içinden ikame edilmesine yönelik çalışmalar yaptıklarını anlatan Kinay, şöyle konuştu:

"Özellikle tavukçuluk ve yumurtacılık sektöründe yem olarak yoğun şekilde kullanılan soyaya alternatif olarak ketencik tohumu üzerinde bir çalışmamız var. Tarım Kredi Kooperatiflerinin TAREKS Tohumculuk şirketi var. Şirket olarak onlarla alım garantisi veriyoruz. Ketencik tohumu Türkiye'nin bütün iklim koşullarında rahatlıkla yetişen bir bitki. Yağlı bir tohum ve protein değerleri açısından da soyaya alternatif olabileceği düşünülen ve bizim büyükbaş hayvan yemine de kullandığımız, kullanmak istediğimiz bir ürün."

- Türkiye her yıl yaklaşık 3 milyon ton soya ithal ediyor

Kinay, Türkiye'nin ithal ettiği soya miktarının yılda yaklaşık 3 milyon ton olduğunu aktardı.

Türkiye'de yıllık 270 bin ton soya üretildiği bilgisini veren Kinay, "Geri kalan kısmı ithal ediliyor. Dışarıya çok büyük kaynaklar aktarılıyor ve stratejik bir ürün." değerlendirmesinde bulundu.

Hasan Fehmi Kinay, ketencik tohumu üretimini yaygınlaştırmayı hedeflediklerini vurguladı.

Konuyla ilgili planlamanın sürdüğüne değinen Kinay, "Türkiye'nin kanatlı sektöründe özellikle soya çok yoğun olarak kullanılıyor. Yağlı tohum ihtiyacı çok büyük. Sadece şunu ifade edebilirim; ketencik tohumunun minimum 1 milyar dolarlık bir katkısı olacak. İnşallah bunu gerçekleştirdiğimizde, ithal ettiğimiz soyanın muadili, yerli, bu toprakların ürünü yağlı tohum olarak yem sektörüne kazandırılmış olacak. Bu çok büyük bir strateji, çok çok büyük bir imkan." ifadelerini kullandı.

