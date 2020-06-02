Tarım Kredi Yem, ürün alımını artıracak

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, Tarım Kredi Yem'in, geçen yıl 254 bin ton olan ürün alımını bu yıl 371 bin tona çıkarmayı planladığını bildirdi.

Kütahya'daki yem fabrikasında inceleme yapan Poyraz, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkedeki ilk 153 sanayi kuruluşundan biri olan Tarım Kredi Yem'in, 2019 yılını 1,1 milyon ton karma hayvan yemi üretimiyle kapattığını, 2020 yılı için de yatırımlarını hız kesmeden sürdürdüğünü söyledi.

Ürün alımlarını artırmayı planladıklarını belirten Poyraz, şunları kaydetti:

"Bu yıl için Elazığ'a 2 bin 400 metreküplük yatay depo yatırımı, Balıkesir'e bakım atölyesi yatırımı ile Ankara Üniversitesi Teknokent içinde yer alan Ar-Ge yatırımı planlandı. Tarım Kredi Kooperatiflerinin ortaklarına sağladığı önemli hizmetlerden biri de ortak ürün alımlarıdır. Şirketimiz Tarım Kredi Yem, 2019 yılında 254 bin ton ürün alımı yaparken 2020 yılında ise bu miktarı 371 bin tona artırmayı planlamıştır. Böylece ortak ürünün ham madde içindeki payı yüzde 23 seviyelerinden yüzde 30 seviyelerine çıkmış olacaktır."