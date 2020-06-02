YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Tarım Kredi Yem, ürün alımını artıracak

Tarım Kredi Yem, ürün alımını artıracak

KÜTAHYA HABERLERİ  | 02.06.2020 19:22 | Son Güncelleme

Tarım Kredi Yem, ürün alımını artıracak

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, Tarım Kredi Yem'in, geçen yıl 254 bin ton olan ürün alımını bu yıl 371 bin tona çıkarmayı planladığını bildirdi.

Kütahya'daki yem fabrikasında inceleme yapan Poyraz, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkedeki ilk 153 sanayi kuruluşundan biri olan Tarım Kredi Yem'in, 2019 yılını 1,1 milyon ton karma hayvan yemi üretimiyle kapattığını, 2020 yılı için de yatırımlarını hız kesmeden sürdürdüğünü söyledi.

Ürün alımlarını artırmayı planladıklarını belirten Poyraz, şunları kaydetti:

"Bu yıl için Elazığ'a 2 bin 400 metreküplük yatay depo yatırımı, Balıkesir'e bakım atölyesi yatırımı ile Ankara Üniversitesi Teknokent içinde yer alan Ar-Ge yatırımı planlandı. Tarım Kredi Kooperatiflerinin ortaklarına sağladığı önemli hizmetlerden biri de ortak ürün alımlarıdır. Şirketimiz Tarım Kredi Yem, 2019 yılında 254 bin ton ürün alımı yaparken 2020 yılında ise bu miktarı 371 bin tona artırmayı planlamıştır. Böylece ortak ürünün ham madde içindeki payı yüzde 23 seviyelerinden yüzde 30 seviyelerine çıkmış olacaktır."

Poyraz, Kütahya'daki fabrikanın da tam kapasite çalıştığını aktardı.

Kütahya'da da yem üretiminde kullanılan ürünlerin alımının artırılmasına yönelik yeni çelik silo yatırımı yapıldığını ifade eden Poyraz, "Yıllık kapasitesi 240 bin ton olan Kütahya'daki fabrikamızda 2019 yılında toplam 207 bin 500 ton karma hayvan yemi üretildi. Mevcut durumda 6 bin 400 ton olan çelik silo kapasitemize ilave olarak 8 bin ton yeni çelik silo yatırımıyla Tarım Kredi Kooperatifleri ortaklarından bu hasat döneminde alabileceğimiz ortak ürün alımı hacmimizi aynı oranda artırmış bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü oyuncudan olay yaratan paylaşım! Ünlü oyuncudan olay yaratan paylaşım!
Kütahya’da feci kaza: 2 yaralıKütahya’da feci kaza: 2 yaralı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kadınların korkulu rüyası: Poliksik Over sendromu

Kadınların korkulu rüyası: Poliksik Over sendromu

Osmangazi mücadelesiyle örnek oldu

Osmangazi mücadelesiyle örnek oldu

Bebekli Kilise’de temizlik

Bebekli Kilise’de temizlik

Başkan Arslan: “Edremit’imizin ve ülkemizin geleceği tarımda”

Başkan Arslan: “Edremit’imizin ve ülkemizin geleceği tarımda”

Temassız banka kartı olmayan Dülük Tabiat Parkı’na giremeyecek

Temassız banka kartı olmayan Dülük Tabiat Parkı’na giremeyecek

Kayserispor’da sağ bek Zoran’a emanet

Kayserispor’da sağ bek Zoran’a emanet

Kütahya Namaz Vakitleri 2 Haziran Salı

İmsak
03:38
Sabah
05:28
Öğle
13:03
İkindi
16:59
Akşam
20:29
Yatsı
22:11

Kütahya Nöbetçi Eczaneler 2 Haziran Salı

Cumhuriyet Konak Eczanesi
Merkez
Ertekin Eczanesi
Merkez
Lokman Eczanesi
Emet
Tülüoğlu Eczanesi
Gediz
Hayat Eczanesi
Simav
Polen Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Konona virüse karşı tam koruma

Konona virüse karşı tam koruma

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Kütahya’da fidanlar evlere teslim

Kütahya’da fidanlar evlere teslim

Eksozu kopan ambulansı tamir etti, ücret almadı

Eksozu kopan ambulansı tamir etti, ücret almadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.