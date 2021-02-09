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Tarım lisesi üniversitede eğitim verecek

09.02.2021 17:44 | Son Güncelleme:
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Tokat Valisi Dr.

Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin (TOGÜMTAL) Türkiye’de açılan ilk tarım temalı protokol lisesi olduğunu belirterek, “Şehrimiz için lisemiz büyük bir şans” dedi.
Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı, TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Abdullah Gürbüz ile birlikte Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti. Ziyarette Okul Müdiresi Prof. Dr. Gülistan Erdal ve Müdür Yardımcısı Fatih Polat okul hakkında bilgi verdi. Vali Balcı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin (TOGÜMTAL) Türkiye’de açılan ilk tarım temalı protokol lisesi olduğunu belirterek, “Şehrimiz için lisemiz büyük bir şanstır. Özellikle Bakan Yardımcımız Prof. Dr. Mahmut Özer’e ve rektörümüze çok teşekkür ediyorum. Bizlere her konuda destek sağladılar. Burada tarım alanında daha bilinçli gençler yetiştirilecek ve ülke tarımına büyük katkı sağlanacaktır” dedi.
Rektör Şahin ise, üniversite içerisinde eğitim ve öğretim faaliyeti gösterecek olan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu lisesinin kuruluş aşamasından itibaren desteklerini ve yardımlarını esirgemeyen başta Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Özer olmak üzere Vali Dr. Ozan Balcı ve tüm ilgililere teşekkür etti.

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