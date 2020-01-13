"Tarım öğretiminin 174. yılı”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi tarafından fakültenin konferans salonunda düzenlenen programla kutlandı.

Kurak bir araziyi, kendi çabalarıyla ormana dönüştüren emekli öğretmen Rahim Demirbaş’ın “Çölden Ormana” konulu söyleşisinin yer aldığı kutlamada, Ziraat Fakültesi öğretim elemanları ve öğrencilerinden oluşan Başak Orkestrası da verdikleri mini konserle kutlamaya renk kattı.

Program, 2019- 2020 eğitim ve öğretim yılında, Ziraat Fakültesine birincilikle yerleşen Yüksel Atakan Ver’in konuşmasıyla başladı.

“İyi ziraat mühendisi olmak doğa sevgisi, gözlem ve muhakeme gücüne dayalıdır”

Protokol konuşmalarıyla devam eden törende söz alan Ziraat Mühendisleri Odası Samsun Şubesi İkinci Başkanı Havva Yurdunuseven de tarım öğretiminin 174 yılını kutladı. Yurdunuseven, ziraat mühendisi adaylarını Ziraat Mühendisleri Odasına üye olmaya davet etti.

“Tarımsal üretim ve ihracatta da dünyada önemli bir yerdeyiz”

Fındık, incir, kayısı gibi birçok ürünün üretiminde lider olan Türkiye’nin bir tarım ülkesi olduğuna işaret eden Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüsnü Demirsoy, “Türkiye’nin tarım geliri son 6 yılda, 36 milyon TL’den 215 milyar TL’ye çıktı. Türkiye buğdayda tamamen, diğer tarım ürünlerinde ise hemen hemen kendine yeten bir ülkedir. Ayrıca pek çok sebze ve meyvenin taneyle satın alınmadığı nadir ülkelerden biriyiz. Şu anda tarımsal üretim ve ihracatta da dünyada önemli bir yerdeyiz” dedi.

Tarımda yaşanan sıkıntılara, üretimin ve tarımdan elde edilen gelirin artması için yapılması gerekenlere de değinen Dekan Hüsnü Demirsoy, “Tarım üretim ve pazardan oluşan kompleks bir yapıya sahip. Bu alanda yaşanan sorunların çözümü de tarımsal öğretim ve AR-GE faaliyetlerinde göstereceğimiz gayrete bağlıdır” diye konuştu.