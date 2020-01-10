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  4. Tarım öğretiminin başlamasının 174. yılı ESOGÜ’de kutlandı

Tarım öğretiminin başlamasının 174. yılı ESOGÜ’de kutlandı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 10.01.2020 17:38 | Son Güncelleme

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Ziraat Fakültesi Dekanlığının Türkiye’de tarım öğretiminin başlamasının 174.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Ziraat Fakültesi Dekanlığının Türkiye’de tarım öğretiminin başlamasının 174. yılı dolayısıyla düzenlediği ’Türkiye’de Tarım Öğretiminin 174. Yılı Kutlama Programı’, ESOGÜ Ali Numan Kıraç Yerleşkesi’ndeki Ziraat Fakültesi Yeni Hizmet Binası Konferans Salonu’nda gerçekleşti.
Etkinlik açılışında konuşan ESOGÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Ersoy Yıldırım, ESOGÜ’nün 50. yılı kutlamaları kapsamında Eskişehir genelindeki birçok sosyal projede üreticiler, meslek odası, borsa ile el ele vereceklerini belirtirken, fakülte ve tüm paydaşlar olarak kendilerine düşenin Eskişehir ekolojisinin avantajlarını topluma sunmak, üreticiye katma değerli üretim yaptırmak ve Eskişehir çiftçisine fayda sağlamak olduğunu ifade etti.
ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, bir ülkenin kalkınması çağdaş medeniyete ulaşabilmesi için sanayi gibi tarımın da mutlak gerektiğini ve tarımın gelişip başarılı olması için de eğitimin şart olduğunu söyledi. Tarım biliminin günümüzde temel bilimler ile iç içe olmasının ileri hassas tarım teknikleri ve mühendislik bilgisini gerektirdiğini belirten Prof. Dr. Kemal Şenocak, ileri bilgi teknolojisi bilgisine sahip olunmadan yeni bitki ıslah çalışmaları, tarım teknikleri ve tarımsal kimyasal mekanizmaların geliştirilemeyeceğini ifade etti. Günümüzde bilginin katlamalı olarak gelişmesinin beraberinde sürekli eğitimi zorunlu hale getirdiğini dile getiren Şenocak, bu bağlamda Ziraat Fakültelerinin sürekli eğitime önem vermesi ve aralıklarla mezunlarını yeni bilgiler ile donatmasının da kaçınılmaz hale geldiğini söyledi.
Program emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Fahri Altay’ın moderatörlüğünü yaptığı ve Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sait Gezgin, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Metin Türker ve Tarım ve Orman Bakanlığı Emekli Müsteşarı Hüsnü Poyraz’ın konuşmacı olarak katıldığı “Tarımsal Yükseköğretimde Beklentiler” konulu panel ile sona erdi.
Öte yandan programa Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, Eskişehir Vali Yardımcısı Kubilay Ant, ESOGÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Arslantaş ve ESOGÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Ersoy Yıldırım katıldı.

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