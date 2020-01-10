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  4. ‘Tarım Şehri Amasya’nın 2019 yılı çalışmaları masaya yatırıldı

‘Tarım Şehri Amasya’nın 2019 yılı çalışmaları masaya yatırıldı

AMASYA HABERLERİ  | 10.01.2020 15:36 | Son Güncelleme

Amasya Valisi Dr.

Amasya Valisi Dr. Osman Varol, Valiliğin himayesinde uygulanan ‘Tarım Şehri Amasya’ Programı kapsamındaki ‘Amasya İli Tarım ve Kırsal Kalkınma Eylem Planı’ çerçevesinde 2019 yılında gerçekleştirilen projeler ile faaliyetlere ilişkin basın toplantısı düzenledi.
Toplantıda İl Tarım ve Orman Müdürü Zekeriya Şeker, Amasya İli Tarım ve Kırsal Kalkınma Eylem Planı kapsamında uygulanan Nohut Yetiştiriciliği, Aspir Yetiştiriciliği, Yüksek Sistem Bağ Yetiştiriciliği, Kapama Trabzon Hurması Bahçesi Tesisi, Kapama Hünnap Bahçesi Tesisi, Yöreye Ait Ürünlerin Organik Koşullarda Üretiminin Desteklenmesi ve Yaygınlaştırılması, Tarımsal Faaliyetlerden Dolayı Ortaya Çıkan Çevre Kirliliğinin Önlenmesi projelerinin de aralarında olduğu hayata geçirilen projeler ile çayır, mera ve yem bitkileri faaliyetleri alanlarındaki çalışmalara ilişkin sunum yaptı.
Tarım alanında önemli potansiyelin ve üretimin gerçekleştirildiği kentte farklı ürün gamlarına hitap eden çeşitli yatırımlarla ilgili çalışmaların bulunduğunu belirten Vali Varol, “Tarımsal geliri çok yüksek olan bir tarım şehriyiz. Çiftçilerimizin birim başına kazancını yükseltmemiz gerekiyor. Tarımsal gelirin artması aynı zamanda diğer sektörlerin tamamının refaha ermesine vesile olacaktır” dedi.
Bütün amaçlarının üreticilerin yüksek standartta yaşamını sürdürmeleri, yüksek gelir elde etmeleri ve üretimi sürdürmek vasıtasıyla ülkemizin bereketli şekilde ekonomisini sürekli olarak kalkındırıp geliştirerek yoluna devam etmesi olduğunu vurgulayan Varol, Amasya İl Özel İdaresi bütçesini hazırlarken gelir getirici projelere önem verildiğini ve bütçeden 3 milyon TL’ye yakın kaynak ayrıldığını söyledi.
Basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlayarak çalışmalarında başarılar dileyen Vali Varol, basının demokrasiyle yönetilen ülkelerin vazgeçilmez odaklarından biri olduğunu, vatandaşların doğru bilgiye ulaşması, kendileriyle, ülkeyle ve çevreleriyle ilgili birinci kaynaktan bilgi alması ile bu bilgilerin değerlendirmesini doğru bir şekilde yapabilmelerin de basının önemli bir görev üstlendiğini ifade etti.
Büyük Amasya Otelinde gerçekleştirilen toplantıda AK Parti Amasya Milletvekilleri M. Levent Karahocagil ile Hasan Çilez, Belediye Başkan Vekili Celil İnce, İl Genel Meclisi Başkanı Zeki Erarslan ile diğer yetkililer de yer aldı.

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