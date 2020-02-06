Tarım sektörü 15'inci Agroexpo'da buluştu

İZMİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 15'inci Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı sayesinde ticari ilişkilerin daha da güçleneceğini belirterek, "Sektördeki firmalar bu vesileyle rakiplerini tanıma ve takip fırsatı kazanacak, bu sayede marka bilinirliklerini artırmış olacaklar." dedi.

Pakdemirli, Türkiye'nin alanında en büyük fuarı olarak kabul edilen Agroexpo'nun açılışında yaptığı konuşmada, Van'ın Bahçesaray ilçesinde dün meydana gelen çığ düşmesi ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıktığı kazaya değindi.

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dileyen Pakdemirli, her iki olayda da hava şartlarının etkili olduğunu söyledi.

Pakdemirli, meteorolojinin hayatın her alanında olduğunu ifade ederek, vatandaşlara, planlamalarını yaparken Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerini dikkate almalarını tavsiye etti.

- "Yeni iş birliklerine kapı aralanacak"

Tarım ve hayvancılık sektörünün taşıdığı potansiyeli anlatabilme araçlarından birisinin de ticari fuarlar olduğuna işaret eden Pakdemirli, "Bu fuar ile inşallah ticari ilişkilerinizi daha da güçlendirmiş ve yeni iş birliklerine kapı aralamış olacağız. Sektördeki firmalar bu vesileyle rakiplerini tanıma ve takip fırsatı kazanacak, bu sayede marka bilinirliklerini artırmış olacaklar." diye konuştu.