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Tarım Sigortaları Havuzundan üreticilere "buğday sigortası" çağrısı

ADANA HABERLERİ  | 27.03.2020 19:50 | Son Güncelleme

Tarım Sigortaları Havuzundan üreticilere "buğday sigortası" çağrısı

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM), üreticilere buğday ürünü ve sertifikalı tohumlukları için poliçe düzenleme işlemlerinin bulunulan lokasyona göre 14 Nisan-30 Mayıs'ta sona ereceğini hatırlatarak, sigorta yaptırmaları çağrısında bulundu.

TARSİM'den yapılan yazılı açıklamada, üreticilerin son günü beklemeden, primlerine sağlanacak yüzde 50 devlet desteği, çeşitli indirim fırsatları ve ödeme kolaylıklarıyla sigortalarını yaptırabileceği belirtildi.

Buğday ürünü ile sertifikalı tohumluklarının dolu, fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan ile sel, su baskını risklerinin yanında isteğe bağlı olarak yaban domuzunun yol açtığı miktar kaybına karşı güvence altına alınabildiği ifade edilen açıklamada, buğday ürünü ve sertifikalı tohumlukları için ürünün sap unsurunun da teminat kapsamında bulunduğu bildirildi.

Türkiye'de üretimi yapılan tarla ürünleri arasında ilk sırada buğdayın yer aldığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Üreticilerimizin, üretimlerini kesintisiz devam ettirebilmeleri ve yaşayacakları mağduriyetleri telafi edebilmeleri için en büyük güvenceleri, ürünlerini sigorta kapsamına aldırmalarıdır. Buğday ürünü ve sertifikalı tohumlukları için poliçe düzenleme işlemleri, bulunulan lokasyona göre 14 Nisan-30 Mayıs'ta değişen tarihlerde sona erecek. Üreticimiz 1 dekar alandaki buğday ürününü ortalama 8 liraya sigortalatabiliyor. Şimdi vakit kaybetmeden Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) başvuruda bulunun veya kaydınızı güncelleyin. Ardından size en yakın yetkili sigorta acentesinden bilgi alarak, tarım sigortanızı yaptırabilirsiniz."

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Anahtar Kelimeler:
Adana Buğday TARSİM

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