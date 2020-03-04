YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Tarım ve Hayvancılık Platformundan ‘Bahar Kalkanı’na destek

Tarım ve Hayvancılık Platformundan ‘Bahar Kalkanı’na destek

MALATYA HABERLERİ  | 04.03.2020 15:43 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin İdlib bölgesinde düzenlediği ‘Bahar Kalkanı’ harekatına destek veren Malatya Tarım ve Hayvancılık Platformu Başkanı İhsan Akın, “Tarım ve Hayvancılık Platformu olarak yaklaşık 40 bin üyemiz ile Vatanımızın bölünmez bütünlüğü için her an gönüllü asker olarak savaşmaya hazırız” dedi.Platform üyeleri adına birlik binasında bir açıklama yapan İhsan Akın, Suriye’nin İdlib kentinde rejim güçleri tarafından 34 askerin şehit edilmesinin ardından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatını sonuna kadar desteklediklerini belirterek, “Topraklarımızın güvenliği için ülkemizi asırlardır bölme parçalama zihniyetinde olan düşmanlarımıza karşı başlatılan tüm operasyonların ne kadar önemli olduğu ortada olup güvenli bölge ve mülteciler için yapılan ve yapılacak olan harekatların yanındayız.

Tarım ve Hayvancılık Platformundan ‘Bahar Kalkanı’na destek

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin İdlib bölgesinde düzenlediği ‘Bahar Kalkanı’ harekatına destek veren Malatya Tarım ve Hayvancılık Platformu Başkanı İhsan Akın, “Tarım ve Hayvancılık Platformu olarak yaklaşık 40 bin üyemiz ile Vatanımızın bölünmez bütünlüğü için her an gönüllü asker olarak savaşmaya hazırız” dedi.
Platform üyeleri adına birlik binasında bir açıklama yapan İhsan Akın, Suriye’nin İdlib kentinde rejim güçleri tarafından 34 askerin şehit edilmesinin ardından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatını sonuna kadar desteklediklerini belirterek, “Topraklarımızın güvenliği için ülkemizi asırlardır bölme parçalama zihniyetinde olan düşmanlarımıza karşı başlatılan tüm operasyonların ne kadar önemli olduğu ortada olup güvenli bölge ve mülteciler için yapılan ve yapılacak olan harekatların yanındayız. Bizlerde Tarım ve Hayvancılık Platformu olarak yaklaşık 40 bin üyemiz ile Vatanımızın bölünmez bütünlüğü için her an gönüllü asker olarak savaşmaya hazırız” ifadelerine yer verdi.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Hareketleri ile bugüne kadar yaptığı terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde verdiğini dile getiren Akın, “Bu anlamda Bahar Kalkanı Harekatıyla bu bedeli en ağır şekilde ödemeye başlamışlardır. Katil rejim ve destekçilerine karşı kararlılıkla mücadele eden Devletimiz, kahraman ordumuz ve tüm unsurlarının yaptıkları bu önemli mücadelede alınacak kararların, atılacak her adımın kararlılıkla, arkasındayız. Yüce Allah Ülkemizi yapılan tüm oyunlara karşı korusun, Milletimizin birliğini ve dirliğini bozmasın, Rabbim askerlerimizin ayağına taş değdirmesin” dedi.

Tarım ve Hayvancılık Platformundan ‘Bahar Kalkanı’na destek

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kahve içenler dikkat! Bedeninizde bu belirtiler varsa...Kahve içenler dikkat! Bedeninizde bu belirtiler varsa...
Meral Akşener'den depremzedelere ziyaretMeral Akşener'den depremzedelere ziyaret

En Çok Okunan Yerel Haberler

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

O istismarcılara 109 yıl 1 ay 21 gün hapis cezası

O istismarcılara 109 yıl 1 ay 21 gün hapis cezası

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Isparta’da 27 operasyonda 35 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı

Isparta’da 27 operasyonda 35 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı

Aksaray süt üretiminde markalaşmak istiyor

Aksaray süt üretiminde markalaşmak istiyor

Malatya Namaz Vakitleri 4 Mart Çarşamba

İmsak
05:27
Sabah
06:47
Öğle
12:43
İkindi
15:56
Akşam
18:30
Yatsı
19:45

Malatya Nöbetçi Eczaneler 4 Mart Çarşamba

Anıl Eczanesi
Merkez
Gökyüzü Eczanesi
Merkez
Özalper Eczanesi
Merkez
Selçuk Eczanesi
Merkez
Zuhal Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Şehit mezarındaki Türk Bayrağı’na Jandarma hassasiyeti

Şehit mezarındaki Türk Bayrağı’na Jandarma hassasiyeti

Alikanlılar’da Alper dönemi

Alikanlılar’da Alper dönemi

Pazarcı soğukta tezgah açmadı

Pazarcı soğukta tezgah açmadı

Ticaret Bakanı Pekcan depremden etkilenen Malaya'da esnafı ziyaret etti

Ticaret Bakanı Pekcan depremden etkilenen Malaya'da esnafı ziyaret etti

Depremzedeler, konteyner kente davet edildi

Depremzedeler, konteyner kente davet edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.