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Tarım ve hayvancılık tesisi için yerinde inceleme yapıldı

KAYSERİ HABERLERİ  | 12.08.2020 17:34 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu’nun talimatları doğrultusunda Karacaviran Mahallesinde yapılacak Tarım ve Hayvancılık Tesisi için Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Ankara’dan gelen Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri Daire Başkanı Deniz Oruç, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin ve ekibiyle birlikte tesis alanında incelemelerde bulundu.1/25.000’lik ölçekte 108 hektarlık alana yapılacak olan mesire alanları öncelikle hazineye aktarıldıktan sonra vatandaşların tarımsal hayvancılık yapabilmeleri için parsel olarak dağıtımı yapılacak.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu’nun talimatları doğrultusunda Karacaviran Mahallesinde yapılacak Tarım ve Hayvancılık Tesisi için Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Ankara’dan gelen Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri Daire Başkanı Deniz Oruç, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin ve ekibiyle birlikte tesis alanında incelemelerde bulundu.
1/25.000’lik ölçekte 108 hektarlık alana yapılacak olan mesire alanları öncelikle hazineye aktarıldıktan sonra vatandaşların tarımsal hayvancılık yapabilmeleri için parsel olarak dağıtımı yapılacak. Yapılacak tesisin Develi’deki tarım ve hayvancılık faaliyetlerindeki kaliteyi artıracağını belirten Başkan Cabbar; “Develimizin kalkınması için taleplerimizi hayata geçirmek için Ankara’da bizlere ön ayak olan kıymetli bakan yardımcımıza çok teşekkür ediyor, tarım ve hayvancılığın Develimizdeki verimini daha da artıracak olan tesisin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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