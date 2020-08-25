Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Malazgirt’te geldi

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Malazgirt Zaferinin 949. yıldönümü etkinlikleri kapsamında Muş’un Malazgirt ilçesini ziyaret etti.

Malazgirt Zaferinin 949. yıldönümü etkinlikleri kapsamında Malazgirt’e gelen Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın halka hitap edeceği 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Park ve Okçular Vakfı tarafından Malazgirt Cumhuriyet Meydanında kurulan etkinlik alanını gezdi. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı beraberinde Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç ile Malazgirt ilçesinde vatandaşları ve esnafları ziyaret ederek 26 Ağustos’ta yapılacak Malazgirt Zaferinin 949. yıldönümü etkinliklerine davet etti. Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı daha sonra Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın’ı makamında ziyaret etti. Bakan Yardımcısı Metin, belediyenin yaptığı çalışmaları yerinde inceleyerek, Başkan Cengiz Altın’a başarılar diledi. İlçedeki temaslarına Kaymakam Emre Yalçın’ı makam odasında ziyaret ederek sürdüren Özkaldı, 26 Ağustos hazırlık sürecinde başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, geceyi Malazgirt’te geçirecek yarın Malazgirt ilçesine gelecek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı karşılayacağı belirtildi.

