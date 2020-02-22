Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Aksu’dan esnaf hemşerilerine ziyaret

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, Develi’de esnaf ziyaretinde bulundu.

Kayseri’nin ve ilçelerinin tarımsal durum değerlendirmesi için Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Kayseri’ye gelen yardımcısı Mustafa Aksu, hafta sonunu fırsat bilerek Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ve AK Parti İlçe Başkanı Osman Turan ile birlikte çarşı esnafına ziyarette bulundu.

Güler yüz ve sıcak muhabbetle hemşerileri Aksu’yu ağırlayan esnaflar ziyaretlerinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Her fırsatı değerlendirerek Develi’ye geldiğini ve Develi’nin istek ve taleplerinin Ankara’da takipçisi olduğunu belirten Bakan Yardımcısı Aksu gösterilen ilgi ve sevgiden dolayı Cabbar Başkana ve hemşerilerine teşekkürlerini iletti.

