YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Aksu’dan esnaf hemşerilerine ziyaret

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Aksu’dan esnaf hemşerilerine ziyaret

KAYSERİ HABERLERİ  | 22.02.2020 18:01 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, Develi’de esnaf ziyaretinde bulundu.Kayseri’nin ve ilçelerinin tarımsal durum değerlendirmesi için Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Kayseri’ye gelen yardımcısı Mustafa Aksu, hafta sonunu fırsat bilerek Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ve AK Parti İlçe Başkanı Osman Turan ile birlikte çarşı esnafına ziyarette bulundu.Güler yüz ve sıcak muhabbetle hemşerileri Aksu’yu ağırlayan esnaflar ziyaretlerinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, Develi’de esnaf ziyaretinde bulundu.
Kayseri’nin ve ilçelerinin tarımsal durum değerlendirmesi için Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Kayseri’ye gelen yardımcısı Mustafa Aksu, hafta sonunu fırsat bilerek Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ve AK Parti İlçe Başkanı Osman Turan ile birlikte çarşı esnafına ziyarette bulundu.
Güler yüz ve sıcak muhabbetle hemşerileri Aksu’yu ağırlayan esnaflar ziyaretlerinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Her fırsatı değerlendirerek Develi’ye geldiğini ve Develi’nin istek ve taleplerinin Ankara’da takipçisi olduğunu belirten Bakan Yardımcısı Aksu gösterilen ilgi ve sevgiden dolayı Cabbar Başkana ve hemşerilerine teşekkürlerini iletti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ferrari'ye bahçe hortumu! Değeri 8 milyon TLFerrari'ye bahçe hortumu! Değeri 8 milyon TL
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Jandarmadan belediye işçilerine teşekkür plaketi

Jandarmadan belediye işçilerine teşekkür plaketi

Şanlıurfa’da otomobil devrildi: 5 yaralı

Şanlıurfa’da otomobil devrildi: 5 yaralı

’’Güvenli sürüş bilgisine sahip şoförler çalıştırılmalı"

’’Güvenli sürüş bilgisine sahip şoförler çalıştırılmalı"

Duygusallığa sınır koymayı bilin

Duygusallığa sınır koymayı bilin

Manisa FK maç saatini beklemeye başladı

Manisa FK maç saatini beklemeye başladı

Suriyeli kadınlar meslek sahibi oluyor

Suriyeli kadınlar meslek sahibi oluyor

Kayseri Namaz Vakitleri 22 Şubat Cumartesi

İmsak
05:53
Sabah
07:14
Öğle
12:57
İkindi
15:59
Akşam
18:29
Yatsı
19:46

Kayseri Nöbetçi Eczaneler22 Şubat Cumartesi

Hale Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Nurhan Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Vitamin Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Eda Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Gesi Bağları Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Neşe Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Pırıltı Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kayseri’de eğitime kar engeli

Kayseri’de eğitime kar engeli

CHP’de Ümit Özer güven tazeledi

CHP’de Ümit Özer güven tazeledi

Kayserisporlu Pedro’nun VAR isyanı

Kayserisporlu Pedro’nun VAR isyanı

Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

Komşusunun evinde ölüme atladı

Komşusunun evinde ölüme atladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.