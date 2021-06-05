Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, Erzurum'da konuştu:

Her bölgeden ve şehirden zenginlik fışkırdığını aktaran Işıkgece, "Bu ürünlerin sahalarda, pazarlarda hak ettiği değeri bulmasıyla ilgili problemlerimiz var. Ellerinizden nefis tarhanalar, erişteler, reçeller çıkıyor ama bu ürünler pazarlarda hak ettiği değeri bulamıyor. Biz de 'kadınlarımız güçleriyle, emekleriyle bu ürünleri oluştururken onların bu yolculuklarında yardımcı olalım' dedik." ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, Aziziye ilçesindeki Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü'nde düzenlenen tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, kadınların kalkınmaya katılımının hem ülke ekonomisinin güçlenmesi hem de kadının statüsünün yükselmesi açısından önem taşıdığını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca, kadınların ekonomik hayata katılımı konusunda gerekli bilgi ve becerilerle donatılarak toplumsal ve ekonomik konumlarının güçlenmesinin yanında, kalkınmada aktif rol almaları için desteklenmesi amaçlanan "Kız Kardeşim Projesi" kapsamında uygulanmaya konulan eğitim programının ikincisi, Erzurum ’da gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, Kız Kardeşim Projesiyle ilgili olarak, "Buradaki asıl amacımız bölgede ekonomi yaratmak, kadınımızın elini parayla güçlendirmek, emeğini değerle buluşturmak, bio çeşitliliği desteklemek ve sürdürülebilir tarıma da destek vermek" dedi.

"Bölgemize bir mentor atıyoruz. Bu mentorumuzun rolü, ayda iki kez sizlerle bir araya gelip ürünün yolculuğunda vizyon açıcı, ambalaj tavsiyesi, etiket üzerindeki düzenlemeler ve ürünün rafta başarılı olabilmesi için vizyon verip sizlerle tecrübeler paylaşmak. Projenin bölgenin gelişmişliğini artırması noktasında önemli kazanımlar sağlayacağına inanıyorum. Buradaki asıl amacımız bölgede ekonomi yaratmak, kadınızın elini parayla güçlendirmek, emeğini değerle buluşturmak, bio çeşitliliği desteklemek ve sürdürülebilir tarıma da destek vermek. Bu projeye ortam sağlarsak yerel ve yöresel ürünler gelecek kuşaklara aktarılmış, bio çeşitlilik sağlanmış ve bölgeye ekonomi yaratılmış olacak. İnanıyorum ki kadınımızın azmi, tuttuğunu koparma gücü, kalbinin temizliği, detaycılığı, zevki ve kattığı değer, bu ürünlerin sadece Türkiye'de değil, dünya piyasalarında da hak ettiği değeri bulmasında çok önemli bir imkan sağlayacak."

AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban, alın terinin simgesi olan her ürünün pazarda doğru alıcılarla buluşmasını sağlamak için yoğun çaba harcayacaklarını anlatarak, "Gerçekleştireceğimiz bu proje Nene Hatun'un gücünü bir kez daha Türkiye'ye bu sefer ticarette göstermiş olacak. Peygamberimiz, 'kazancın onda dokuzu ticarettendir' buyurmuş. Siz de bu kazancın onda dokuzunun adı olmuş olacaksınız." değerlendirmesinde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı Sürur Kır ise üreticiler ile çiftçilerin eğitim ve bilimle buluşması için her türlü teknik ve metodolojiyi uygulamaktan kaçınmadıklarını söyledi.

Tek başlarına çok fazla geniş kitlelere ulaşmalarının mümkün olmayacağına değinen Kır, şunları kaydetti:

"Bu noktada özel sektör işbirliklerini oldukça önemsiyoruz. Ancak burada iş bitmiyor. Asıl önemli olan kısım bu bilgi ve içerikle ortaya koyacağımız katma değer. Bu noktada çok şanslıyız. Tarım ve Orman Bakan Yardımcımız sayın Ayşe Ayşin Işıkgece hanımefendinin, projeyi başından itibaren sahiplenmesi, bundan sonraki danışman ve mentor atamaları ile takip sistemi, projemizi başarıya ulaştırma anlamında oldukça etkin rol oynayacak."