YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Metin, Taşköprü'de sarımsak hasadına katıldı:

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Metin, Taşköprü'de sarımsak hasadına katıldı:

09.07.2021 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Başta Avrupa olmak üzere bu değeri dünyaya tanıtacağız. İhracatımızın hemen hemen yarısı Avrupa'ya oluyor. Bütün uzak pazarlara da Taşköprü sarımsağını kavuşturacağız"

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Taşköprü sarımsağını başta Avrupa olmak üzere tüm dünyaya tanıtmak istediklerini söyledi.

Metin, Taşköprü ilçesinde bir tarlada düzenlenen Taşköprü Sarımsağı Takip Sistemi ve Taşköprü Sarımsağı Tohum Bankası projelerinin tanıtımı ile sarımsak hasat şenliğine katıldı.

Çiftçilerle sarımsak toplayan, sohbet eden Metin, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, sarımsağın Taşköprü'nün markası olduğunu söyledi.

Metin, "Sarımsak denilince Taşköprü akla gelir. Taşköprü, yıllardan beri atadan gelen tohumlarla ürettiği Taşköprü sarımsağını coğrafi işaretle tescillemiş oldu. Zaman zaman yurt içine gelen ithal sarımsaklar oluyor. İthal sarımsaklardan ayrılması, anlaşılması ve tüketicimizin güvenli gıdaya ulaşması anlamında karekod uygulaması projesi hayata geçmiş oldu." dedi.

Hasat yapılan tarladaki çiftçiye karekodlu tohumla üretim yaptığına dair belgesini teslim ettiklerini söyleyen Metin, şunları kaydetti:

"Coğrafi işarete sahip Taşköprü sarımsağı, katma değerli şekilde tüketicimizle buluşacak. Tüketicimiz de gönül rahatlığıyla Taşköprü sarımsağını yiyecek. Üreticiyi memnun eden, aynı zamanda tüketiciye ulaştığında tüketiciyi de memnun eden fiyat politikasıyla Tarım ve Orman Bakanlığı olarak desteğimiz olacak. Her zaman üreticimizin yanındayız. Bugün hasadı da başlatmış olduk. Sarımsak başta olmak üzere bütün ürünlerde çiftçimizin bol, bereketli hasat dönemi yaşamasını Allah'tan niyaz ediyoruz. Başta Avrupa olmak üzere bu değeri dünyaya tanıtacağız. İhracatımızın hemen hemen yarısı Avrupa'ya oluyor. Bütün uzak pazarlara da Taşköprü sarımsağını kavuşturacağız. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı olarak gerekli her türlü desteği vereceğiz."

Metin, Taşköprü sarımsağına yönelik soğuk hava deposu kurulması için destek vereceklerini de ifade etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şaşkına çeviren anlar! Rus savaş uçakları havalandı haberi, basın toplantısını yarıda kestiŞaşkına çeviren anlar! Rus savaş uçakları havalandı haberi, basın toplantısını yarıda kesti
Bu köye gelen 1 dakika bile duramıyor!Bu köye gelen 1 dakika bile duramıyor!
AB tescilli Taşköprü sarımsağının kalitesi "takip sistemi" ile kontrol altında tutulacakAB tescilli Taşköprü sarımsağının kalitesi "takip sistemi" ile kontrol altında tutulacak
Anahtar Kelimeler:
Kastamonu

Kastamonu Namaz Vakitleri 10 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:16
Sabah
05:14
Öğle
12:55
İkindi
16:55
Akşam
20:27
Yatsı
22:16

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler10 Temmuz Cumartesi

Özcan Eczanesi
Merkez
Zuhal Eczanesi
Merkez
Akçaoğlu Eczanesi
Arac
Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Bozkurt Eczanesi
Bozkurt
Umut Eczanesi
Azdavay
Tümünü Göster
Kastamonu ECZANELER
Kastamonu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Bakan Kasapoğlu'ndan Ahmet Ağaoğlu'na tebrik

Bakan Kasapoğlu'ndan Ahmet Ağaoğlu'na tebrik

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İşçinin kirazların üzerine ayakkabıyla çıktığı görüntülerle ilgili gözaltına alınanlar serbest bırakıldı

İşçinin kirazların üzerine ayakkabıyla çıktığı görüntülerle ilgili gözaltına alınanlar serbest bırakıldı

Mardin'de Sultan Şeyhmus Külliyesinin temeli törenle atıldı

Mardin'de Sultan Şeyhmus Külliyesinin temeli törenle atıldı

Toyota, yeni Yaris Cross B- SUV üretimine başlıyor

Toyota, yeni Yaris Cross B- SUV üretimine başlıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.