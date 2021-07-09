Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Metin, Taşköprü'de sarımsak hasadına katıldı:

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Taşköprü sarımsağını başta Avrupa olmak üzere tüm dünyaya tanıtmak istediklerini söyledi.

Metin, Taşköprü ilçesinde bir tarlada düzenlenen Taşköprü Sarımsağı Takip Sistemi ve Taşköprü Sarımsağı Tohum Bankası projelerinin tanıtımı ile sarımsak hasat şenliğine katıldı.

Çiftçilerle sarımsak toplayan, sohbet eden Metin, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, sarımsağın Taşköprü'nün markası olduğunu söyledi.

Metin, "Sarımsak denilince Taşköprü akla gelir. Taşköprü, yıllardan beri atadan gelen tohumlarla ürettiği Taşköprü sarımsağını coğrafi işaretle tescillemiş oldu. Zaman zaman yurt içine gelen ithal sarımsaklar oluyor. İthal sarımsaklardan ayrılması, anlaşılması ve tüketicimizin güvenli gıdaya ulaşması anlamında karekod uygulaması projesi hayata geçmiş oldu." dedi.

Hasat yapılan tarladaki çiftçiye karekodlu tohumla üretim yaptığına dair belgesini teslim ettiklerini söyleyen Metin, şunları kaydetti:

"Coğrafi işarete sahip Taşköprü sarımsağı, katma değerli şekilde tüketicimizle buluşacak. Tüketicimiz de gönül rahatlığıyla Taşköprü sarımsağını yiyecek. Üreticiyi memnun eden, aynı zamanda tüketiciye ulaştığında tüketiciyi de memnun eden fiyat politikasıyla Tarım ve Orman Bakanlığı olarak desteğimiz olacak. Her zaman üreticimizin yanındayız. Bugün hasadı da başlatmış olduk. Sarımsak başta olmak üzere bütün ürünlerde çiftçimizin bol, bereketli hasat dönemi yaşamasını Allah'tan niyaz ediyoruz. Başta Avrupa olmak üzere bu değeri dünyaya tanıtacağız. İhracatımızın hemen hemen yarısı Avrupa'ya oluyor. Bütün uzak pazarlara da Taşköprü sarımsağını kavuşturacağız. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı olarak gerekli her türlü desteği vereceğiz."

Metin, Taşköprü sarımsağına yönelik soğuk hava deposu kurulması için destek vereceklerini de ifade etti.

