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Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Özkaldı, Denizli'de incelemelerde bulundu

14.10.2021 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Özkaldı, Denizli'de incelemelerde bulundu

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Özkaldı, Denizli'de incelemelerde bulundu

DENİZLİ (AA) - Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Denizli'de ziyaretlerde bulundu.

Özkaldı, Polis Evi'nde bakanlığa bağlı birimler ile koordinasyon toplantısı yaptı. Toplantı basına kapalı gerçekleşti.

Daha sonra Pamukkale ilçesindeki bir soğuk hava deposunda incelemelerde bulunan Özkaldı, ardından Karakurt Mahallesi'ndeki ağaçlandırma sahasında ağaç dikim törenine katıldı.

Özkaldı, arıtma tesisi inşaatında yetkililerden bilgi aldıktan sonra Honaz Dağı Milli Parkı Ziyaretçi Merkezi'nin tanıtım törenine iştirak etti.

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