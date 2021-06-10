Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tunç Elazığ'da sektörel değerlendirme toplantısına katıldı:

ELAZIĞ (AA) - Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, kuraklıktan etkilenen alanlara ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanımızın belirttiği gibi dekara 100 liraya kadar hasar tazmin ödemeleri üreticilerimize ve çiftçilerimize yapılacak. Bu hasar tazminatlarının yeni dönemin tarımsal faaliyeti için bir can suyu ve bir kaynak olarak kullanılmasını ümit ediyoruz." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Elazığ'a gelen Bakan Yardımcısı Tunç, Devlet Su İşleri (DSİ) 9. Bölge Müdürlüğünde düzenlenen ve basına kapalı gerçekleştirilen toplantıya katıldı.

Tunç daha sonra Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde gerçekleştirilen "Tarım ve Orman Sektörü Değerlendirme Toplantısı"nda, ülke olarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını süreci ile mücadele ettikleri dönemde ayrıca kuraklık riski ile de karşı karşıya olduklarını söyledi.

- "Köy bazlı verim kayıpları ve hasar oranları parsel bazlı çalışmaya dönüştü"

Bu anlamda salgınla mücadelede yeni tarımsal stratejiler, politikalar ve yol haritaları belirlerken aynı zamanda kuraklık riskinin de gıda arz güvenliğinin sağlanması noktasında kendilerine yeni görevler ve ödevler verdiğini dile getiren Tunç, "Kuraklık riski ile alakalı Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasını dinledik. Kuraklıktan etkilenen alanlarda İl Müdürlüğümüz ve TARSİM Bölge Müdürlüğümüz gerekli tespit çalışmalarını yaptılar. Köy bazlı

verim kayıpları ve hasar oranları şu anda parsel bazlı çalışmaya dönüştü. Her parseldeki kayıplar ve hasarlar tutanaklar ile Bakanlığa ve ilgili birimlere iletilecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın belirttiği gibi dekara 100 liraya kadar hasar tazmin ödemeleri üreticilerimize ve çiftçilerimize yapılacak." dede.