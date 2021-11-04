Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tunç, Eskişehir'de gıda denetimine katıldı:

ESKİŞEHİR (AA) - Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Türkiye'nin gıda güvenirliği itibarıyla dünyada ve Avrupa'da sayılı ülkelerden biri olduğunu söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca başlatılan gıda denetim seferberliği kapsamında Eskişehir'in merkez Tepebaşı ilçesine bağlı Batıkent Mahallesi'ndeki bir marketi denetleyen Tunç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Avrupa ülkeleriyle aynı gıda mevzuatına sahip olduğunu bildirdi.

Tarladan tüketime kadar bütün sürecin kontrol altında tutulduğunu ifade eden Tunç, şöyle konuştu:

"Üretimi de kontrol altına gerçekleştiriyoruz. Gıda güvenirliği itibarıyla dünyada ve Avrupa'da sayılı ülkelerden biriyiz. İyi ve güvenilir gıda üreten ülkelerden biriyiz. Bazen hatalı işlemler olabiliyor. Bu konuda da malumunuz Alo 144 hattımız var. Bu hattan ihbarlar alıyoruz. İhbar aldıktan sonra da süratle gerekli denetimleri yapıyoruz. Hatalı bir durum varsa öncelikle ikaz ve rehberlik görevimizi yapıyoruz. Mevzuatımız bir ceza gerektiriyorsa da orada gerekli yaptırımı yapmak üzere gerekli cezalandırmayı da yapabiliyoruz."

Tunç, taklit ve tağşiş yapanlara yönelik de mevzuat bulunduğunu anımsatarak,"Burada hem ifşa ediyoruz, hem para cezası veriyoruz, hem de gerekirse kapatma cezası veriyoruz. Gıda üreticilerimiz hem kültürümüzden ve dinimizden kaynaklanan temizlik ve insaf özelliğimiz hem de il teşkilatımızın rehberliği dolayısıyla zehirlenmelere çok şükür çok az rastlıyoruz. Ülkemiz de gıdalarla alakalı çok iyi bir durumda olduğumuzu söyleyebilirim." değerlendirmesinde bulundu.

Denetime, Eskişehir Tarım ve Orman İl Müdürü Ender Muhammed Gümüş ile diğer ilgililer de katıldı.

