Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Afrin'de incelemede bulundu:

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Suriye'nin Afrin bölgesini ziyaretinde, "Buraya, bölgeye, dünyaya bakış açımız tamamen barış ve huzurdan yanadır ancak ne sınırlarımızın içerisinde ne de sınırlarımızın hemen yanı başında terör odaklarının yuvalanmasına bugüne kadar müsaade etmedik, bundan sonra da müsaade etmeyeceğiz inşallah." dedi.

Pakdemirli, beraberinde Hatay Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Hatay Milletvekilleri Abdülkadir Özel, Hacı Bayram Türkoğlu ve Hüseyin Şanverdi ile Afrin'e gitti.

Afrin Valiliğini ziyaret eden Pakdemirli, burada yetkililerden bilgi aldı.

Pakdemirli, daha sonra Olay Yeri İnceleme ile Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürülüğüne geçerek, buradaki MOBESE merkezini inceledi.

Afrin misafirhanesini de ziyaret eden Pakdemirli, burada yaptığı açıklamada, Hatay'daki 1,3 milyar liraya varan 3 büyük mega tesisin açılışının ardından bölgeye çok yakın olduğu için Afrin'e bir ziyaret gerçekleştirdiklerini söyledi.

Afrin halkının, gelirinin 3'te 2'sinden daha fazlasını tarımdan elde ettiğini vurgulayan Bakan Pakdemirli, şöyle konuştu: