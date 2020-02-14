Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bingöl'de incelemelerde bulundu

BİNGÖL (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bingöl'de inceleme yaptı.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Bakan Pakdemirli, Bingöl Orman İşletme Müdürlüğüne ait fidan üretim sahasında incelemelerde bulundu, burada kurulacak teknokent ile ilgili bilgi aldı.

Daha sonra yapımı tamamlanan Bingöl Üniversitesi Hayvan Hastanesini gezen Pakdemirli, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak'tan hastaneye ilişkin bilgi aldı.

Bakan Pakdemirli'ye ziyaretlerinde Vali Kadir Ekinci, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz ile AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek de eşlik etti.

