Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'da çilek hasadına katıldı:

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin çilek üretiminde önemli bir noktaya geldiğini belirterek, "Dünyada çilek üretiminde 4. sıradayız, ihracatta da 8. sıradayız. Verimliliğimiz de dünya ortalamasının çok üzerinde." dedi.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde çilek hasadına katılan Pakdemirli'yi, Samandağ Kaymakamı Murat Kütük ve Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın karşıladı.

Çilekle ilgili Türkiye çapında güzel bir bilgi vermek ve müjde paylaşmak istediğini dile getiren Pakdemirli, "Son 3 yılda üretimimiz yaklaşık yüzde 40 arttı ve 550 bin ton Türkiye çilek üretiyor. Türkiye bu konuda ihracatçı bir ülke haline geldi ve yaklaşık yeni olmakla beraber 25 bin ton kadar da ihracatımız var. Dünyanın en önemli çilek üreticileri arasına girdik." diye konuştu.

Pakdemirli, Yayladağı ilçesinin mikroklima özelliğine sahip bir yer olduğu için çok güzel çilek üretimi bulunduğunu kaydetti.

Çilek üretiminin çok karlı olduğuna dikkati çeken Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Dünyada çilek üretiminde 4. sıradayız, ihracatta da 8. sıradayız. Verimliliğimiz de dünya ortalamasının çok üzerinde, çok karlı bir üretim. Ben burada pandemiden dolayı tüm vatandaşlarımızla şunu paylaşmak istiyorum, üretim maliyeti bir dekarda 8 bin lira, aşağı yukarı da bir dekardaki gelir de neresinden baksanız 40-50 bin lira arasında değişiyor, son derece karlı. 10 dekar alanı eken bir üreticimizin, yaklaşık 200 bin liraya yakın net kar elde etme imkanı var. Özellikle tabii ki çilek üretmeye elverişli olan alanlarda bu işe girmeyi düşünen tarımla ilgilenen veya tarımla yeni tanışmayı düşünen vatandaşlarımız için son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Sertifikalı fide, mazot, gübre, iyi tarım uygulamaları, organik tarım gibi destekleri dikkate aldığımızda dekara 800 liraya yaklaşan destek söz konusu."