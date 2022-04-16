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Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Bursa'da ziyaretlerde bulundu

16.04.2022 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Bursa'da ziyaretlerde bulundu

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Bursa'da ziyaretler gerçekleştirdi.

Bursa Valisi Yakup Canpolat'ı ziyaret eden Kirişci, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Daha sonra Kirişci, Canpolat ile görüşme yaptı.

Büyükşehir Belediyesine geçen Bakan Kirişci, Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra Belediye Başkanı Alinur Aktaş'la görüştü.

Ayrıca Kirişci, belediye binasında milletvekilleriyle istişare toplantısına katıldı.

Basın kapalı gerçekleşen ziyaretlerde Bakan Kirişci'ye AK Parti Bursa milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu, Refik Özen, Vildan Yılmaz Gürel, Ahmet Kılıç, Muhammet Müfit Aydın, Zafer Işık ve Osman Mesten ile AK Parti İl Başkanı Davut Aydın eşlik etti.

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