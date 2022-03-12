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Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, MHP Konya İl Başkanlığında konuştu:

12.03.2022 18:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Çiftçiyi de tarım teşkilatlarımızı da yoran bu desteklerin çokluğu ve çeşitliliği, hiç kimsenin de sayamadığı bir boyuta gelmiş olması... Bunlarda bir sadeleştirme yapacağız" - "Üreticimizi bu yeni dönemde cesaretlendireceğiz. Daha fazla üretmesini isteyeceğiz. 'Sen üret yeter' diyeceğiz. 'Biz senin alın ve akıl terini mutlaka ziyadesiyle karşılayacağız'. Böyle bir dönemi inşallah birlikte yaşayacağız"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, çiftçiyi ve tarım teşkilatlarını yoran desteklerin çeşitliliğine ilişkin sadeleştirme çalışması yapılacağını bildirdi.

Bakan Kirişci, çeşitli ziyaretler için geldiği Konya'da, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı Mevlana Kültür Merkezi'ndeki makamında ziyaret etti.

Burada Altay'dan çalışmaları hakkında bilgi alan Kirişci, daha sonra AK Parti Konya İl Başkanlığında, partililerle bir araya geldi.

Bakan Kirişci, İl Başkanı Hasan Angı ve partililerle bir süre sohbet etti.

MHP Konya İl Başkanlığını da ziyaret eden Kirişci, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası Türkiye'nin genetik kodlarında büyük bir değişim yaşandığını söyledi.

Kirişci, Cumhur İttifakı'nın kıymetli birliktelik ve beraberlik olduğuna değinerek, "Duygudaşlığı belli olan bu iki partinin Cumhur İttifakı adı altında buluşması kıymetliydi. Bu zamana kadar da son derece sevindirici, ülkemiz ve milletimiz için mutluluk verici birlikteliğe imza atıldı. Düzenlemeler yapılırken Meclis'te bunların çok önemli emarelerini, belirtilerini somut olarak bütün aziz milletimiz gördü." diye konuştu.

- Cumhur İttifakı'nın 2023 yılı hedefi

Cumhuriyetin 100'üncü yılının çok büyük önem arz ettiğinin altını çizen Kirişci, "Cumhuriyetin 100. yılında cumhurbaşkanlığı seçiminde, Cumhur İttifakı'nın birlikteliğinin yeni bir 5 yılla taçlandırılması, bütün çabamız ve gayretimiz bu olacak. Bu yönde çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

- "Tarımın önemi gün geçtikçe artıyor"

Kirişci, son 3 yılda yaşananlarla tarımın stratejik ve vazgeçilemez olduğunun görüldüğüne işaret ederek, şöyle konuştu:

"Bu tedarik zincirlerindeki bozulmayla emtia fiyatları, ardından enerji anormal derecede yükseldi. Sanki bu yetmezmiş gibi bir de Rusya-Ukrayna savaşı çıktı. Tabii ki bu savaş global sıfat taşıdığını gösterdi. Nereye, hangi evrelere ulaşacağını, erişeceğini hiç kimse kestiremiyor. Şimdi sorsam ham petrolün varili ne kadar olacak, bir rakam söyleme şansınız yok. Bunlar bizim bağımlılığımız olan konular. Çünkü bizde petrol yok. İnşallah doğal gazımız 2023'te vatandaşlarımızın kullanımına sunulacak ama o doğal gazla iş bitmiyor. Diğer petrol ürünleriyle ilgili eksiklerimiz ve bundan dolayı da cari açığımız var."

- "Üreticinin alın ve akıl terini ziyadesiyle karşılayacağız"

Tarımda petrol ve gübre gibi girdilerde dışa bağımlılığın olduğuna işaret eden Kirişci, şunları kaydetti:

"Çiftçiyi de tarım teşkilatlarımızı da yoran bu desteklerin çokluğu ve çeşitliliği, hiç kimsenin de sayamadığı bir boyuta gelmiş olması... Bunlarda bir sadeleştirme yapacağız. Bunu söylerken şunu göz ardı etmememiz lazım. Girdileri konuşacağız ama öbür taraftan ürünün kendisini de bugünkü geldiği noktayı da konuşmamız lazım. Yani TMO'nun 2 bin 250 lira olarak açıkladığı ton fiyatı buğdayın bugün 5 bin liranın üzerinde olduğunu artık herkes biliyor. Şimdi bu tarafa da bakmamız lazım. Ayçiçeği farklı mı, hayır. Pamuk da aynı şekilde. Üreticimizi bu yeni dönemde cesaretlendireceğiz. Daha fazla üretmesini isteyeceğiz. 'Sen üret yeter' diyeceğiz. 'Biz senin alın ve akıl terini mutlaka ziyadesiyle karşılayacağız'. Böyle bir dönemi inşallah birlikte yaşayacağız. Tabii karınca misali, bir yola çıktık. Bu yolda niyetlerimiz önemli ama devamında amellerimiz de üreticimizin, çiftçimizin acılarını, ızdırabını ve yaşadığı birtakım sıkıntıları indirecek cinsten olacak."

Ziyarette, İl Başkanı Remzi Karaarslan'ın yanı sıra MHP Konya Milletvekili Esin Kara, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve il yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.

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