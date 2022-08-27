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Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Tokat'ta "Bereket Hasadı Programı"nda konuştu:

27.08.2022 20:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"TÜİK istatistiklerine göre 2020 yılında belediyelerin katı atık miktarı 34,7 milyon ton olurken, bunun 18 milyon tonluk kısmını gıda atıkları oluşturmaktadır"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) istatistiklerine göre 2020 yılında belediyelerin katı atık miktarının 34,7 milyon ton olduğunu, bunun 18 milyon tonluk kısmını gıda atıklarının oluşturduğunu söyledi.

Tokat Belediyesi tarafından düzenlenen Tokat Gastronomi Festivali kapsamında Küçükbağlar köyünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen Bereket Hasadı Programı'na katılan Kirişci, burada yaptığı konuşmada, Tokat'ın zengin tarihi, güzel doğası ve eşsiz mutfağıyla Anadolu'nun kavşak noktasında bulunduğunu dile getirdi.

Dünyanın zıtlıkları bir arada yaşayan coğrafyaya dönüştüğünü belirten Kirişci, bir tarafta açlıktan hayatını kaybeden insanlar, diğer tarafta da tükettikleri gıdanın önemli bölümünü israf eden bir toplum olduğunu anlattı.

Kirişci, BM Gıda ve Tarım Örgütünün verilerine göre, tüketilen gıdanın yaklaşık üçte birinin israf edildiğine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Bizim kendi kültürümüzde israf etmemenin apayrı bir yeri var. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak 9 Ağustos'ta mevcut yönetmeliğimizde değişiklik yaparak, ülkemizde özellikle yemekhaneler, oteller ve restoranlardan atılan gıdaların hayvan yemi olarak değerlendirilmesine imkan sağlayacak düzenlemeyi gerçekleştirdik. Bundan dolayı Bakanlık olarak doğru bir adım attığımızı düşünüyoruz. TÜİK istatistiklerine göre 2020 yılında belediyelerin katı atık miktarı 34,7 milyon ton olurken, bunun 18 milyon tonluk kısmını gıda atıkları oluşturmaktadır."

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Anahtar Kelimeler:
Tokat Vahit Kirişci tarım ve orman bakanı

Tokat Namaz Vakitleri 27 Ağustos Cumartesi

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