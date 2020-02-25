Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "82 binin üzerinde denetimin yüzde 5'inde olumsuzluk tespit ettik"

HAKKARİ (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gıda denetimlerine ilişkin, "Geçen hafta itibarıyla 82 bininin üzerinde denetim yapıldı ve bunların aşağı yukarı yüzde 5'inde olumsuzluk tespit ettik. Halkımıza, vatandaşımıza, milletimize yanlış ürün üretenlerle mücadele dün olduğu gibi bugün de sürüyor, yarın da sürecek ve devam edecek." dedi.

Van'daki programlarının ardından Hakkari'ye gelen Pakdemirli, Hakkari Üniversitesi konferans salonunda düzenlenen "Sektör Buluşma Toplantısı"na katıldı.

Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek Bakanlığın çalışmaları ve desteklemeleri hakkında bilgiler verdi.

- "Tarımsal hasılayı artırdık"

Hakkari'nin parlatılmayı bekleyen bir mücevher gibi olduğunu belirten Pakdemirli, bölgenin normalleştiğini, bundan sonra kentin gerçek potansiyelini ortaya koyabileceğini ifade etti.

Türkiye'nin tarımda büyüyen bir ülke olduğunu, 17 yılda tarımsal hasılayı yüzde 486 artırdıklarını ifade eden Pakdemirli, "565 baraj inşa ettik. 141 milyar liralık tarımsal destek, kırsal kalkınma hibeleriyle de 200 bin vatandaşımıza istihdam sağladık, 4,5 milyar fidanı toprakla buluşturduk. Tohum üretimini 8 kat, tohum ihracatımızı da 10 kar artırdık. Tarımsal Gayri Safi Milli Hasılamız 2002 yılında 37 milyar iken şimdi 217 milyara geldi. Türkiye tarım ürünlerinde ithalatçı bir ülke değil, ihracatçı bir ülkedir. Yani dış ticaret fazlamız 5,3 milyar dolardır. 193 ülkeye 1827 tarımsal ürünü ihraç ediyoruz." bilgisini paylaştı.