Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Bakanlığın hedeflerini açıkladı:

İZMİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gelecek dönemde endüstriyel amaçlı lifli bitki üretimi, organik ve organomineral gübre kullanımı, su ürünlerinde 2 milyar dolarlık ihracat hedefi, 2 milyon hektar alanın daha sulamaya açılması, 14,3 milyon hektarlık tarımsal arazinin toplulaştırılması gibi konuları daha fazla gündeme getireceklerini bildirdi. Bakan Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'nın da katılımıyla İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve İzmir Ticaret Borsasının ortaklaşa Balçova Kaya Termal Otel'de düzenlediği "Üye Ödüllendirme Töreni"nde yaptığı konuşmada, ödül alan şirketleri tebrik etti. Van'ın Bahçesaray ilçesindeki çığda şehitler bulunduğunu belirten Pakdemirli, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Pakdemirli, meteorolojinin uyarılarına karşı duyarlı olunmasını istedi. İzmir'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti de dile getiren Pakdemirli, Ege Bölgesi'nin hayvancılık ve tarım anlamında Türkiye'de önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti. Hükümet olarak ülkenin her tarafında olduğu gibi bölgeye de önemli hizmet ve destekler sunduklarının vurgulayan Bakan Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Biz zengin ve üretim potansiyeli yüksek bir ülkeyiz. Üretimin başında da elbette tarım, hayvancılık ve ormancılık gibi konular geliyor. Dolayısıyla vatandaşımızın Bakanlığımızdan daha çok şey beklediğini görüyor, gözlemliyor, takip ediyorum. Evet, övünülecek bir seviyemiz var. Kuru üzüm, incir, fındık, zeytin, kayısı gibi birçok tarımsal üründe dünya lideriyiz. Tarımsal üretimde dünyada ilk ondayız. Küçükbaş hayvancılıkta Avrupa’da birinciyiz. Yine ağaçlandırma faaliyetlerinde dünyada üçüncü sıradayız. Bunlar güzel işler elbette ancak artan dünya ve ülke nüfusuna bakıldığında bunların yetmeyeceğinin de farkındayız. Mesela artık üretimde ve ihracatta lider konumda olduğumuz ürünlerde biz fiyat belirleyici olmalıyız. Bunu da üretimdeki artışa bağlı olarak, piyasa fiyatlarının üretici aleyhine düşmesini engelleyerek sağlayabiliriz. Biz bu tür konularda oldukça iyi niyetli, destekleyici ve teşvik ediciyiz. Örneğin bildiğiniz gibi, Ege Bölgemizin lider konumda olduğu kuru üzüm ve kuru incire, TMO aracılığıyla müdahalede bulunduk. Düşmesi beklenen iç ve dış piyasa fiyatlarını müdahalelerimiz sayesinde artışa geçirerek, üreticimizin emeğini koruduk."