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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Giresun’da fındık hasadına katılacak

GİRESUN HABERLERİ  | 05.08.2020 17:55 | Son Güncelleme

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin fındık hasadına katılmak için Giresun’a geleceğini söyledi.AK Parti Giresun İl Başkanı Kenan Tatlı ile birlikte İhlas Haber Ajansı Giresun Bürosu’nu ziyaret ederek İl Temsilcisi Ahmet Bilge’ye açıklamalarda bulunan AK Parti Milletvekili Cemal Öztürk, fındık alım fiyatı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bir kez daha teşekkür etti.Açıklanan fındık fiyatının ardından üreticilerin gönül rahatlığıyla önümüzdeki günlerde hasada başlayacaklarını da belirten Milletvekili Öztürk, “Fındık üreticilerimiz geçen yılın ardından bu yılda Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan fındık fiyatından oldukça memnun kaldılar.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Giresun’da fındık hasadına katılacak

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin fındık hasadına katılmak için Giresun’a geleceğini söyledi.
AK Parti Giresun İl Başkanı Kenan Tatlı ile birlikte İhlas Haber Ajansı Giresun Bürosu’nu ziyaret ederek İl Temsilcisi Ahmet Bilge’ye açıklamalarda bulunan AK Parti Milletvekili Cemal Öztürk, fındık alım fiyatı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bir kez daha teşekkür etti.
Açıklanan fındık fiyatının ardından üreticilerin gönül rahatlığıyla önümüzdeki günlerde hasada başlayacaklarını da belirten Milletvekili Öztürk, “Fındık üreticilerimiz geçen yılın ardından bu yılda Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan fındık fiyatından oldukça memnun kaldılar. Her üreticimiz fiyat konusundaki memnuniyetini dile getiriyor bizde bundan son derece mutluyuz. Şu anda program tarihi net olmamakla birlikte önümüzdeki günlerde Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli’nin de katılımıyla fındık hasat açılışı yapacağız. Bununla ilgili hazırlıklarımız ve program tarihinin netleşmesi için çalışmalarımız sürüyor” dedi.

Açık deniz balık çiftliği değerlendiriliyor
Giresun’un Keşap ve Görele’nin Çavuşlu Beldesine bazı yatırımcılar tarafından kurulması planlanan balık çiftliği konusunda da açıklamalarda bulunan Milletvekili Öztürk, “Ebetteki istihdama katkı ve üretim için yatırımı önemsiyoruz ancak yöre halkının istek ve talepleri de çok önemlidir. Kurulacak yatırımın çevreye olumlu ve olumsuz etkileri etraflıca araştırılır, değerlendirilir ve bundan sonra gerekli çalışmalar yapılır. Şu aşamada evet iki ayrı yatırımcımızdan birisi Keşap ilçesine diğeri ise Görele’nin Çavuşlu Beldesi’ne açık deniz balık çiftliği kurmayı planlıyor. Biz de yöre halkımızın talep ve isteklerini değerlendirmekle birlikte fayda ve zararlarını araştırıyoruz” diye konuştu.

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