Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, İZTO üyelerine hitap etti: (1)

Salgın süreciyle ilgili değerlendirmede bulunan Pakdemirli, "Bu Kovid-19 pandemi süreci bittiğinde, muhakkak ki süreci iyi yönetenler, aklını, zekasını, sermayesini, toprağını iyi kullananlar, üretmekten korkmayanlar, en karlı olacak olanlardır. Çünkü bu sorun bölgesel değil artık küresel bir sorun." diye konuştu.

- "Hazineye ait tarıma elverişli arazileri tarıma kazandıracağız"

Bakan Pakdemirli, alınan önlemler sayesinde Türkiye'de gıda arzı noktasında herhangi bir sorun yaşanmadığını, marketlerin stoklarının iyi ve raflarının dolu olduğunu belirtti. Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Şu an itibariyle de gıda tedarikimiz yeterli düzeydedir. Yine tahıl stoklarımız da şu an için iyi seviyededir. 2020 üretim sezonu ürün rekolte tahminlerimize baktığımızda, başta buğday olmak üzere başlıca temel gıda ürünlerimizin görünümleri de iyi durumda. Gıda arz güvenliğimizi garanti altına almamız için ülkemizde ekilmedik yer bırakmamamız gerekiyor. Bunun için inşallah Hazineye ait tarıma elverişli atıl arazileri de çiftçilerimize bedelsiz olarak tahsis ederek üretime kazandıracağız. Bu dönemde çiftçilikle ilgilenen, şehirden kırsala yerleşmek isteyen bir kesim var. Onlara da bir fırsat olsun diye bu projeyi başlattık. Hazine arazileriyle ilgili başvuruları il ve ilçe tarım müdürlüklerimiz aracılığıyla alacağız."

Başvurularda gençler, kadınlar ve arazinin bulunduğu köylerde yaşayanlar ile arazisi küçük olanlara pozitif ayrımcılık tanıyacaklarını dile getiren Pakdemirli, "Pilot olarak başlattığımız proje için Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız 14 milyon metrekare hazine arazisi verdi ve bunun devamı da gelecek inşallah. Tahsis edilen bu arazilerde hububat, baklagiller, yağlı tohumlu bitkiler ve yem bitkileri gibi stratejik öneme sahip ürünlerin ekilmesini de sağlamış olacağız." dedi.