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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Manavgat'taki yangın bölgesinde incelemelerde bulundu

30.07.2021 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Manavgat'taki yangın bölgesinde incelemelerde bulundu

ANTALYA (AA ) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangın alanında inceleme yaptı.

Yangın yönetim merkezinde söndürme çalışmalarını koordine eden Pakdemirli, yanan bölgede havadan incelemede bulundu.

Söndürme çalışmalarıyla ilgili bilgi alan Pakdemirli, karadan da bölgeyi gezerek, söndürme çalışmalarını sürdüren ekiple görüştü.

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