Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Manisa'da ceviz işleme tesisi ve GES açılışına katıldı:

MANİSA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Ceviz üreticilerine, sertifikalı fidan desteği kapsamında sertifikalı ve standart aşılı fidan kullanmak şartı ile bahçe tesislerine dekarda 100 ile 280 lira arasında ödeme yapıyoruz. Ayrıca dekarda 19 lira mazot gübre desteği ödemesi yapıyoruz." dedi. Manisa'nın Gördes ilçesinde Concept Tarım Ceviz İşleme Tesisi ve Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesinin açılışına katılan Bakan Pakdemirli, dünyada büyük bir doğal yayılma alanına sahip Anadolu cevizinin tropik bölgeler dışında her yerde yetiştirilebildiğini söyledi. Cevizin diyabetten kansere, tansiyondan kolesterole, zihin sağlığına kadar pek çok faydası olduğuna dikkati çeken Pakdemirli, cevizin içerdiği besin değeri kadar ekonomik getirisinin de yüksek bir ürün haline geldiğini ifade etti. Ekonomik değerinden dolayı ceviz üretiminin daha bilinçli yapıldığını anlatan Pakdemirli, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre, Türkiye'nin 250 bin tonluk ceviz üretimiyle dünyada dördüncü sırada yer aldığını anlattı.

Bakan Pakdemirli, verdikleri destekler ve uyguladıkları politikalarla ceviz üretiminin son 18 yılda yüzde 87,5, son iki yılda ise yüzde 7,1 arttığına işaret ederek, Manisa'nın da 77 bin 122 dekar alanda 1 milyon 275 bin 420 ağaç sayısı ile toplam 5 bin 394 ton ceviz ürettiğini aktardı. Ceviz üreticilerine verdikleri desteğe değinen Pakdemirli, şunları kaydetti: "Ceviz üreticilerine, sertifikalı fidan desteği kapsamında sertifikalı ve standart aşılı fidan kullanmak şartı ile bahçe tesislerine, dekarda 100 ile 280 lira arasında ödeme yapıyoruz. Ayrıca dekarda 19 lira mazot gübre desteği ödemesi yapıyoruz. TARSİM poliçelerinin yüzde 50’sini karşılıyoruz. Organik tarımda kategorilere göre dekarda 20 ila 40 lira arasında, İyi Tarım Uygulamalarında ise 15 ila 30 lira arasında ödeme yapıyoruz. Kırsal Kalkınma Yatırım Destekleri kapsamında ambalaj-paketleme, depolama gibi yatırımlarda proje tutarının yüzde 50’sini hibe ediyoruz. Modern basınçlı sulama sistemleri, iyi tarım ve organik tarım uygulamaları, yurt içi sertifikalı fidan üretimi ve kullanımı ile tarımsal mekanizasyon alanlarında ceviz üreticilerimize düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullandırıyoruz. Küçük Aile İşletmesi Desteği kapsamında ceviz üreticisi olan, ÇKS’ye kayıtlı ve işletme büyüklüğü toplam 5 dekar veya altında olan işletmelerimize dekara 100 lira ödeme yapıyoruz."