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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den, Adana'daki orman yangınına ilişkin açıklama:

ADANA HABERLERİ  | 24.08.2020 12:14 | Son Güncelleme

"Yangına 2 uçağımız, 19 helikopter, 35 iş makinesi, 153 arazöz ve 750 personelle müdahale ediyoruz" - "En kısa sürede yangını tam anlamıyla kontrol altına alarak soğutma çalışmalarına başlamak üzere çalışmalarımız ve gayretlerimiz sürüyor. Henüz yangın tam anlamıyla kontrol altında diyemiyoruz ancak yukarıdan en son incelemelerimize göre iyiye doğru gidiş olduğunu da gözlemlemek mümkün" - "Yangının çıkış sebebiyle ilgili hem biz hem de Valiliğimiz, bunun 'kasıt' olma ihtimali üzerinde duruyoruz ama şu anda bizim için önemli olan yangının ne sebeple kim tarafından çıkarıldığından daha çok yangını söndürmek, bir an evvel buradaki tehlikeyi tam anlamıyla bertaraf etmektir"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adana'nın Kozan ilçesindeki orman yangınına 2 uçak, 19 helikopter, 35 iş makinesi, 153 arazöz ve 750 personelle müdahale edildiğini belirterek "En kısa sürede yangını tam anlamıyla kontrol altına alarak soğutma çalışmalarına başlamak üzere çalışmalarımız ve gayretlerimiz sürüyor. Henüz yangın tam anlamıyla kontrol altında diyemiyoruz ancak yukarıdan en son incelemelerimize göre iyiye doğru gidiş olduğunu da gözlemlemek mümkün." dedi.

Pakdemirli, helikopterle geldiği ilçedeki yangın alanında gazetecilere yaptığı açıklamada, dün saat 12.50 civarında yangınla ilgili ilk ihbarı aldıklarını söyledi.

Ekiplerin ilk müdahaleyi saat 13.04'te yaptığını belirten Pakdemirli, "Rüzgar kuzeyden yaklaşık 35-40 kilometre saatle, yani yüksek süratle esiyor. Yüzde 19 gibi ciddi bir şekilde nemin azlığıyla karşı karşıyayız. Sıcaklık 32 derece. Sürekli olarak değişen bir rüzgarla karşı karşıyayız. Yangına 2 uçağımız, 19 helikopter, 35 iş makinesi, 153 arazöz ve 750 personelle müdahale ediyoruz. Böyle bir yangın alanında müdahale edilebilecek maksimum derecede hem insan hem araç hem de hava aracıyla müdahalemiz sürüyor." diye konuştu.

- "Kasıt olma ihtimali üzerinde duruyoruz"

Pakdemirli, yangından etkilenen bölgelerin bulunduğuna dikkati çekerek şöyle konuştu:

"Yangından 8 mahalle etkilenmiş gözüküyor. Çok şükür can kaybımız yok. Bu mahalleler dün gerekli saatlerde Valiliğimizin koordinesinde tahliye edildi. En kısa sürede yangını tam anlamıyla kontrol altına alarak soğutma çalışmalarına başlamak üzere çalışmalarımız ve gayretlerimiz sürüyor. Henüz yangın tam anlamıyla kontrol altında diyemiyoruz ancak yukarıdan en son incelemelerimize göre iyiye doğru gidiş olduğunu da gözlemlemek mümkün. Yangının çıkış sebebiyle ilgili hem biz hem de Valiliğimiz, bunun 'kasıt' olma ihtimali üzerinde duruyoruz ama şu anda bizim için önemli olan yangının ne sebeple kim tarafından çıkarıldığından daha çok yangını söndürmek, bir an evvel buradaki tehlikeyi tam anlamıyla bertaraf etmektir."

Bir gazetecinin "Şu ana kadar ne kadarlık alan zarar gördü?" sorusuna Pakdemirli, şöyle yanıt verdi:

"Çok parçalı bir alanda bunu tespit etmek ve şu anda da ekiplerimizi buna yoğunlaştırmak istemiyoruz. Yangını söndürelim, ondan sonra bütün rakamlar çıkar, bunlar kamuoyu ile paylaşılır. Görünen o ki parçalı bir alanda olmasına rağmen, önemli bir miktarda alanda etkilenme gözüküyor. Şöyle söyleyebilirim ki buradaki yangın, Türkiye'deki büyük yangınlardan biri değil. En azından onu söyleyebilirim şimdilik. Etkilenen alan itibarıyla çok parçalı ve zirai alanları da kapsadığı için tahmin ediyorum ancak yangın söndükten sonra resmi rakamları veya gerçeğe daha yakın rakamları açıklayabiliriz."

Pakdemirli'nin bölgedeki incelemesine Vali Süleyman Elban, AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı, Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ay ve diğer ilgililer de eşlik etti.

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