Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den "anayasa" açıklaması:

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin daha demokratik, ülkeyi ileriye taşıyacak, devletin ve vatandaşın önünü açacak bir anayasaya ihtiyacı olduğunu söyledi. Bakan Pakdemirli, AK Parti Aydın İl Başkanlığını ziyaret etti. Pakdemirli, burada yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen Türkiye'nin çok büyük projelere imza atmaya devam ettiğini belirtti. AK Parti'nin 11,5 milyon üyesi bulunduğunu dile getiren Pakdemirli, milletin desteğiyle hizmet etmeyi sürdürdüklerini vurguladı. Kovid-19 salgınının ekonomiye ve diğer alanlara etkilerine değinen Pakdemirli, "Böyle bir salgının şöyle veya böyle etkileri olacaktır. Bu etkilerin sıfır olmasını bekleyemezsiniz ama karneye baktığımız zaman Türkiye hem sağlık hem gıda hem de eğitim alanında bu dönemde gereğini yapmıştır. Batılı ülkelerin birçoğundan da daha iyi performans göstermiştir." dedi. Aydın'ın tarımsal üretim değerinin 9 milyar liraya ulaştığını belirten Pakdemirli, kentin tarımda da lider şehirlerden biri olduğunu söyledi.

Pakdemirli, şehirdeki 1,5 milyon dekar sulanabilir alanın yüzde 76'sının sulandığını, bunu artırmak için gerekli yatırımların planlandığını ifade etti. AK Parti'nin 19 yaşında genç bir parti olduğunu dile getiren Pakdemirli, şöyle devam etti: "Önce kendi üyelerimizden başlayıp, kendi üyelerimizi ikna edip, onlarla varsa aramızdaki küslükleri gidermemiz gerekiyor ki daha büyüyelim, Aydın'ın hepsine hitap edelim. Herkesin gönlünde bir aslan yatabilir ama unvanların geçici olduğunu da unutmayalım. En önemli görevimizin de AK Parti üyeliği görevi olduğunu tekrar hatırlatmak isterim. Çalışana, gayret gösterene bu partide elbet bir zaman bir yer olacaktır. Son 15 yılda bu partide hiçbir önemli görevim olmadı ama en sonunda geldim bakan oldum." Bakan Pakdemirli, 2023 seçimlerinin çok önemli olduğunu belirterek, "2028'e kadar mutlaka ve mutlaka AK kadroların ve Cumhur İttifakı'nın iktidarda kalması gerekiyor. Bundan dolayı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin oturması için 2023 seçimleri çok önemli. 2023 seçimlerinde 2018'e göre elde ettiğimiz başarıların çok ötesine geçmemiz lazım." dedi.